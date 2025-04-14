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Buz pateni sporcusu Ali Efe Güneş hakkında "cinsel istismar" suçundan soruşturma başlatıldı

Buz pateni sporcusu Ali Efe Güneş hakkında "cinsel istismar" suçundan soruşturma başlatıldı. Güneş'in, sosyal medyadan çocuklara cinsel içerikli mesajlar attığı ortaya çıkmıştı. Güneş hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Haber Merkezi
AA
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Buz pateni sporcusu Ali Efe Güneş hakkında "cinsel istismar" suçundan soruşturma başlatıldı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyadan çocuklara cinsel içerikli mesajlar attığı belirtilen artistik buz pateni sporcusu 20 yaşındaki Ali Efe Güneş hakkında "cinsel istismar", "cinsel taciz" ve "tehdit" suçlarından soruşturma başlatıldı. Güneş hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Sosyal medya hesaplarını kapattı

Güneş’in reşit olmayan kız çocuklarına cinsel içerikli mesajlar atıp tehdit ettiği iddia edildi. Sosyal medyada pek çok kullanıcı Ali Efe Güneş hakkında işlem başlatılması gerektiğine dair paylaşımlarda bulunuyordu. 

Bu iddiaların ardından Ali Efe Güneş'in Instagram ve TikTok hesaplarını kapattığı görüldü.

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