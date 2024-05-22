Seferberlik hali değişti: Yetki Cumhurbaşkanı'nda

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan yeni yönetmelikle Bakanlar Kurulu kararı ile 1990 yılında yürürlüğe giren "Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü" yürürlükten kaldırıldı. Kaldırılan bu tüzüğün yerine "Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği" yürürlüğe girdi.

Yetki artık Cumhurbaşkanı'nda

Düzenlemeyle beraber daha önce Bakanlar Kurulu kararıyla alınan seferberlik ve savaş hali ilanı kararı artık Cumhurbaşkanı tarafından alınabilecek.