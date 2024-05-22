Seferberlik hali değişti: Yetki Cumhurbaşkanı'nda
Resmi Gazete'de yayımlanan yeni bir karara göre, 'Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü' yürürlükten kaldırıldı, yerine 'Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği' getirildi. Düzenlemeyle daha önce Bakanlar Kurulu kararıyla alınan seferberlik ve savaş hali ilanı kararı Cumhurbaşkanı tarafından alınabilecek.
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Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan yeni yönetmelikle Bakanlar Kurulu kararı ile 1990 yılında yürürlüğe giren "Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü" yürürlükten kaldırıldı. Kaldırılan bu tüzüğün yerine "Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği" yürürlüğe girdi.
Yetki artık Cumhurbaşkanı'nda
Düzenlemeyle beraber daha önce Bakanlar Kurulu kararıyla alınan seferberlik ve savaş hali ilanı kararı artık Cumhurbaşkanı tarafından alınabilecek.