Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'nden PKK’nın fesih kararına tepki: Tek yol hesap vermek!

Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu, terör örgütü PKK'nın kendini feshetme kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "son günlerde terör örgütü PKK ve onun uzantılarından gelen sözde ‘silah bırakma’ açıklamalarının kendileri için anlam taşımadığını" ifade etti.

"Bu millet silah bırakanı değil, hesabını verenleri görmek istemektedir"

Bu toprakların, binlerce şehidin kanıyla yoğrulmuş kutsal vatan toprağı olduğunu söyleyen Çerçioğlu, şunları kaydetti:

"Bu millet silah bırakanı değil, hesabını verenleri görmek istemektedir. Elleri Mehmetçiğin kanına bulaşmış bu hainlerin ‘Silah bırakıyoruz’ demesi ne vicdanları rahatlatır ne de adalet terazisinde hüküm değiştirir. Bu milletin evlatlarını dağlarda, karakollarda, şehir merkezlerinde şehit eden katillerin af dilenecek bir yüzü yoktur. PKK bir terör örgütüdür.

Silah bırakmak işlenen suçları, yakılan ocakları, göz yaşına boğulan anaları unutturmaz. Bu bir pişmanlık değil, köşeye sıkışmışlığın, tükenmişliğin itirafıdır. Ve biz bu pes edişi ‘barış’ diye yutturmaya çalışan iç ve dış mihraklara sesleniyoruz: Yediğiniz tokat, Türk milletinin tokadıdır. Daha fazlası da gelir. Silah bırakan değil, diz çöken göreceğiz. Adalete teslim olup, Türk yargısı önünde tek tek hesap vermeyen hiçbir hain bizim gözümüzde ‘pişman’ değildir, affedilemez. Bugün ‘silah bırakıyoruz’ diyen hainler, yarın başka bir paçavra ile tekrar karşımıza çıkmaya çalışacaklardır. O yüzden bizim için çözüm süreci değil, temizlik süreci vardır.

"Tek yol hesap vermek, tek sonuç adalet"

Şehit analarının göz yaşları kurumadan, gazilerimizin bedenindeki sancı dinmeden hiçbir açıklamayı kabul etmiyoruz. Bizim tek kabulümüz hesap günüdür. Devletimizden ve yargımızdan beklentimiz açıktır. Silah bırakmak bahanesiyle bu ihanet şebekelerine zemin hazırlayanlara da yurt dışında koruyup kollayanlara da gereken cevap en sert şekilde verilmelidir. Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği olarak çağrımız nettir. Bu vatan sahipsiz değildir, bu millet unutmaz, bu dava yarım kalmaz. Ne barış palavralarına ne silah bırakma zırıltılarına karnımız tok ne de sahte pişmanlıklara tahammülümüz var. Tek yol hesap vermek, tek sonuç adalet.”