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Semih Çelik'in vahşice öldürdüğü Ayşenur Halil ile ilgili açıklama: Bizi dehşete düşürdü

Semih Çelik, Eyüpsultan'da yaşayan kız arkadaşı Ayşenur Halil'i evinde, saplantılı olduğu İkbal Uzuner'i ise Fatih Edirnekapı Surları'nda öldürmüştü. Dehşetin boyutları herkesi şok etmeye devam ederken, Ayşenur Halil ile ilgili yeni bir açıklama yapıldı.

Haber Merkezi
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Semih Çelik'in vahşice öldürdüğü Ayşenur Halil ile ilgili açıklama: Bizi dehşete düşürdü
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Türkiye'yi dehşete düşüren olay, geçtiğimiz cuma günü Fatih'te yaşandı. Edirnekapı Surları'nda, 19 yaşındaki İkbal Uzuner'i vahşice öldüren Semih Çelik (19), ardından intihar etti. Olayın hemen ardından, katilin İkbal'den önce kız arkadaşı 19 yaşındaki Ayşenur Halil'i de evinde acımasızca katlettiği ortaya çıktı. Talihsiz genç kız, kendi evinde vahşice hayatını kaybetti.

Ailesi tabuta sarılarak gözyaşı döktü

Kan donduran olayın ardından Ayşenur Halil için dün Gaziosmanpaşa Pazariçi Mahallesinde bulunan Saadet Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ayşenur Halil dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Ayşenur Halil'in annesi, abisi ve aile üyeleri ve yakınlarının tabuta sarılarak gözyaşı döktükleri görüldü. Halil'in cenazesi Taşlıtarla mezarlığında toprağa verildi.

Üniversiteden açıklama geldi

Ayşenur'un Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü'nde 2'nci sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Ayşenur'un öğrencisi olduğu Medipol Üniversitesi sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayımladı. 

Paylaşımda, "Eyüpsultan’da canice bir olay sonucu hayatını kaybeden Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü 2. sınıf öğrencimiz Ayşenur Halil’in vefatı hepimizi derinden üzdü. Hayatının baharındaki öğrencimizi trajik bir şekilde kaybetmek, tüm Türkiye’yi olduğu gibi bizi de dehşete düşürdü" ifadeleri kullanıldı.

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