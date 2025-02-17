Serbest bırakılmıştı: Adli Tıp Kurumu da "Zehra Kınık kusurlu" dedi

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre bir gencin ölümüne ve iki kişinin yaralanmasına neden olma suçundan 15 yıla kadar yargılanan eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir'in yargılandığı dava dosyasına Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nin hazırladığı rapor girdi.

İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan raporda yine Fatma Zehra Kınık Demir'in asli kusurlu olduğu belirtildi. Ocak 2025'te mahkemenin istediği bilirkişi raporunda da Kınık Demir asli kusurlu bulunmuştu.

Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nin hazırladığı raporda şu ifadelere yer aldı:

"Sanık sürücü Fatma Zehra Kınık Demir, sevk ve idaresindeki otomobil ile olay yeri kavşaktan geçişini kendisine hitaben bulunan 'Dur' trafik işaret levhasını dikkate alarak durup tek yönlü iki şeritli olan yolda araçların seyir durumlarını yeteri kadar kontrol ettikten sonra yapması, ilk geçiş hakkını seyir istikametine göre kavşak kolunun sol tarafından gelen ve seyrine düz devam etmek isteyen müşteki sürücü idaresindeki motosiklete vermesi gerekirken bu hususlara riayet etmeyerek müşteki sürücü idaresindeki motosiklete çarptığı ve akabinde gerçekleşen olayda dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı hareket etmekle asli kusurludur."

Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nin hazırladığı raporda, Yavuz Selim Öztürk'ün tali, yaşamını yitiren Batın Barlasçeki'nin ise alt düzeyde tali kusurlu olduğu vurgulandı.

Zehra Kınık davasında ne olmuştu?

9 Temmuz'da Beykoz-Kavacık Rüzgarlıbahçe’de Baki Sokak’tan Fatih Sultan Mehmet Caddesi’ne çıkmaya çalışan Fatıma Zehra Kınık Demir otomobiliyle Yavuz Selim Öztürk’ün kullandığı motosiklete çarptı.

Olayda motosikletin arkasında oturan 17 yaşındaki Batın Barlasçeki yaşamını yitirdi. Motosikleti kullanan Yavuz Selim Öztürk ile kaldırımda sürüklenmeye devam eden motosikletin çarptığı Muammer Kızıl yaralandı.

Olaydan sonra gözaltına alınan Fatıma Zehra Kınık Demir, bir günlük gözaltı sürecinin ardından mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken; hazırlanan bilirkişi raporunda, ana yola çıkarken diğer araçların geçişini beklemeden çıktığı için kazaya neden olduğu ve yüzde 100 kusurlu bulunduğu kayıtlara geçti.

Fatıma Zehra Kınık Demir hakkında bir kişinin ölümüne, iki kişinin yaralanmasına neden olduğu trafik kazasıyla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca “taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma” suçlarından 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlendi.

Ancak görüntülere ve bilirkişi belirlemelerine karşın iddianamenin giriş bölümünde, şüpheli Fatıma Zehra Kınık Demir’in kullandığı 34 FKJ 390 plakalı aracı ile Kavacık Mahallesi’nde seyir halindeyken Baki Sokak’tan FSM Caddesi’ne çıktığı esnada, müşteki Yavuz Selim’in kullandığı FSM Caddesi üzerinde Rüzgarlıbahçe istikametine seyir halinde olan 34 HUT 980 plakalı motosikletin şüphelinin kullandığı araca çarpması sonucu devrilerek yerde sürüklendiği ve sürüklenirken yaya olarak kaldırımda yürüyen müşteki Muammer Kızıl’a çarptığı anlatıldı.

Sonuç bölümünde ise “Şüphelinin olay tarihinde sevk ve idaresinde bulunan aracı ile müşteki Yavuz Selim’in motosikletine çarparak taksirli eylemi sonucu Batın Barlasçeki’nin ölümüne ve Muammer Kızıl ile Yavuz Selim Öztürk’ün de yaralanmasına sebebiyet verdiği” denildi.

Fatma Zehra Kınık Demir, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.