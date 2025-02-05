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Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın vefat etti!

Geçtiğimiz haftalarda yoğun bakımdan çıkarıldığı açıklanan Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın vefat etti.

Haber Merkezi
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Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın vefat etti!
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Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın vefat etti. Gürsoy Yalçın uzun süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Sergen Yalçın, kardeşinin hastalığı nedeniyle görevi reddetmişti

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın teknik direktörlük teklifi için görüştüğü Sergen Yalçın, kardeşi Gürsoy Yalçın’ın hastalığı nedeniyle görevi kabul edemeyeceğini bildirmişti.

Gürsoy Yalçın'ın kimdir?

Sergen Yalçın’ın küçük kardeşi Gürsoy Yalçın, ağabeyi gibi futbol dünyasının içinde olan bir kişiydi.

1977 doğumlu olan Gürsoy Yalçın, 1996 yılında Beşiktaş’ta profesyonel futbol kariyerine başladı. Sonrasında Elazığspor, Beykozspor, Körfezspor, Ayazağaspor ve Pendikspor’da forma giydi. 2001 yılında futbolu bıraktı.

Futbol kariyerine son verdikten sonra scout (oyuncu gözlemcisi) olarak çalışmaya başladı.

 

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