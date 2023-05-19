Serim: Yurt dışında 3 bin 461 sandık kurulacak

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Paris’te yerleşik Türk basın mensuplarıyla bir araya geldi ve yurt dışındaki oy işlemleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Türkiye’de 28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi’nin ikinci turu öncesi Fransa’da gerçekleştirdikleri ziyaret kapsamında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) heyetiyle seçim hazırlıklarını yerinde denetlediklerini anlatan Serim, bu ülkedeki Türkiye Başkonsoloslarıyla istişare toplantısı yaptıklarını, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner ile Fransa’da mukim Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ve Avrupa Konseyi nezdindeki daimi temsilciliklerle bir araya geldiğini dile getirdi.

Serim, "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın demokratik görevlerini yerine getirebilmeleri için dış temsilciliklerimiz vasıtasıyla gereken tüm desteği veriyoruz." dedi.

800 bin Türk'ün yaşadığı Fransa’da 20-24 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Seçimi’nin ikinci tur oylaması hazırlıklarının tamamlandığını belirten Serim, “Dün itibarıyla tüm seçim malzemeleri temsilciliklerimize ulaştırıldı.” ifadesini kullandı.

Serim, söz konusu seçim kapsamında, 402'si Fransa'da olmak üzere, tüm dış temsilciliklerinde toplam 3 bin 461 sandık kurulacağını bildirdi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Serim, 397 bin 86 Türk seçmenin bulunduğu Fransa’da Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turu için oy verme işleminin Bordo, Lyon, Marsilya, Nantes, Paris ve Strazburg kentlerinde 20-24 Mayıs'ta 08.00-22.00 saatlerinde ve Mulhouse, Orleans ve Clermont-Ferrand kentlerinde de 20-21 Mayıs'ta 09.00-21.00 saatlerinde gerçekleşeceğini kaydetti.

Fransa’daki Türk vatandaşlarının demokratik haklarını kullanabilmesi için Fransız makamlarına gösterdiği destekler için teşekkürlerini ileten Serim, şunları kaydetti:

"Birinci tur seçimlerini sağlıklı şekilde tamamladık ama bazı misyonlarımızda bazı gerginlikler de oldu. 1 Mayıs’ta Marsilya’da yaşanan kışkırtmalar sonrasında (Marsilya) Başkonsolosumuz (Arda Ulutaş) ve Marsilya’yı ziyaret eden Büyükelçimiz (Ali Onaner), Fransız makamlarının gerekli ilave önlemlerini almalarını sağlamıştır."

Serim, seçimleri bir “demokrasi şöleni” olarak gördüklerinin ve yurt dışında yaşayan vatandaşların seçme haklarını kullanabilmelerine önem verdiklerinin altını çizdi.

16 ilave sandık merkezi kurulacak

Seçim merkezlerindeki güvenlik önlemlerinin artırıldığına dikkati çeken Serim, ilk turda 73 ülkede 167 noktada toplam 5 bin 114 sandık kurulduğunu hatırlattı.

Serim, yurt dışında ilk turda sandığa katılım oranının, 2018’deki Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne göre arttığına işaret etti.

Serim, Fransa’da ilk turda 197 bin 634 seçmenin sandığa gittiğini, burada seçime katılım oranının yüzde 49,77 olduğunu belirterek, Fransa'da 2018’de bu oranının 46,38 olduğunu söyledi.

Seçimin ilk turunda olduğu gibi 2. turunda da 16 ilave sandık merkezinin kurulacağını aktaran Serim, bunların seçimlere katılımda artışta katkı sağladığını düşündüklerini kaydetti.​​​​​​​