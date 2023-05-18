Kılıçdaroğlu 2. tur kampanyasını başlattı

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu basın toplantısı düzenledi.

Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerle 28 Mayıs'ta yapılacak olan ikinci tur seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

2. tur sloganını "Karar Ver" olarak belirleyen Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları:

- 2 aday daha önce seçim olmamış gibi milletin karşısına çıkacak.

- İlk turda küstahlığa dur dedik. İktidar partisinin oyları önemli ölçüde geriledi.

- Demokrasi şöleni ve huzur havasında geçmesi gereken seçim süreci Erdoğan'ın yalan ve ifiralarıyla geçti. Karşımda daha mert birini görmek isterdim.

- Siyasi kültürümüz bir kez daha lekelendi. Amaçlarına ulaşamadılar.

- İlk turda yetki iktidara verilmedi.

- Milletimiz bize de etkili bir mesaj verdi. Sizlerin mesajlarını aldık. Ulaşmamız gereken milyonlarca kişi daha var.

- YSK meselesine açıklık getireyim. Tüm tutanaklar elimizde, tek bir oyun hakkını yedirmeyeceğiz. Gerekli itirazları yaptık. Son bir oy dahi doğru yazılana kadar tepelerindeyiz.

- Seçim sabahı her sandıkta en az 5 müşahite ihtiyacımız var. Bize oy veren 25 milyona çağrı yapıyorum.

- Erdoğan! Sen değil misin terör örgütleriyle masaya oturan? Kapı arkalarında milletimizden gizli gizli pazarlık yapan.

- (Erdoğan) Senin ne haddine bizim vatan sevgisini sorgulamak. Senin ne haddine bize karaçalmak.

- Tekrar ilan ediyorum. Ben terör örgütleriyle asla masaya oturmadım ve hiçbir zaman oturmayacağım.

- Erdoğan! Senin izlediğin gizli kapaklı ve tavizkar yolu hiçbir zaman izlemeyeceğim. Dürüst ve ahlaklı olacağım. Ülkem için çalışacağım, vatanım için çalışacağım.

- Erdoğan! Sen değil misin FETÖ'yü besleyip büyüten, ayağına kadar giden? Sen değil misin, onunla el ele verip şanlı Türk Silahlı Kuvvetlerine kumpas kuran?

- Ben hiçbir zaman mehmetçiğimize kumpas kuranlarla yan yana durmadım, durmayacağım.

- Erdoğan! Sen ülkenin sınırlarına ve namusuna sahip çıkmadın. Bu ülkeye bile bile 10 milyondan fazla mülteci getirdin. Bu da yetmedi, ithal oy sağlamak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını haraç mezat sattın.Kendi vatandaşlarımızı mülteci konumuna düşürdün. İktidara gelir gelmez tüm mültecileri evlerine göndereceğim.

- Erdoğan! Sen bu ülkeyi uyuşturucu baronlarına teslim ettin. Anneleri-babaları uyuşturucu tacirleri karşısında çaresiz bıraktın. Memleket mafya babalarının barınağına döndü. Buradan ilan ediyorum, iktidara gelir gelmez uyuşturucu baronlarının tamamının kökünü kazıyacağım.

- Beytülmale el uzatanın gözünü çıkaracağım.

- Farkında mısınız? Bunlar kalırsa;

10 milyon mülteci daha gelecek,

Dolar 30 liraya dayanacak, bir kuru ekmek 10 liraya çıktığında sefalet derinleşecek, bu kaçaklar sığınmacılar potansiyel suç makinesine dönüşecek, yağmalar başlayacak.

Şehirler sığınmacıların, mafya çetelerinin, uyuşturucu baronlarının kontrolüne geçecek.

Kadın cinayetleri aratarak devam edecek, genç kızlar sokaklarda kendi başlarına gezemeyecek ve çıkamayacaklar.

Domuz bağıyla insanlarımızı öldürenler iktidara ortak olacak.

Bunlar teröristlere taviz vererek ülkeyi yönetecek, her meşrepten teröristi memlekete ve Meclis'e sokacaklar.

- Kimse kusura bakmasın, biz bunlara asla izin vermeyeceğiz. Vatanını seven hiç kimse buna izin vermeyecek. Bunun için 28 Mayıs'ta sandığa gitmek ve tehlikeleri önlemek hepimizin ahlaki, vicdani ve vatani bir mecburiyetidir.

- Bunun için en az bir milyon insan sandık başında olacağız. Sevgili vatandaşım, seni de oy attığın sandığın başında bekliyorum.

- Dün söyledim, bugün de söylüyorum. Biz bu vatanı sokakta bulmadık, milletim ayağa kalksın, vatanını seven bizimle omuz omuza versin. Vatanını seven sandığa gelsin.