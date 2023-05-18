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Millet İttifakı Kampanya Koordinasyon Kurulu toplandı

Millet İttifakı'nı oluşturan 6 partinin yetkililerinden oluşan Kampanya Koordinasyon Kurulu seçim hazırlıkları kapsamında CHP Genel Merkezi'nde toplandı.

Haber Merkezi
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DEVA Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi ve CHP yetkililerinden oluşan Millet İttifakı Kampanya Koordinasyon Kurulu toplandı.

CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, CHP Genel Merkezi'ndeki toplantıda, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminin ikinci tur kampanyası ile ilgili koordinasyonun nasıl sağlanacağı ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda, Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin tüm il ve ilçe başkanlarının koordineli bir şekilde ikinci tur kampanyası için nasıl çalışılacağı belirlenerek, örgütlere iletildi.

 

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