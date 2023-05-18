DEVA Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi ve CHP yetkililerinden oluşan Millet İttifakı Kampanya Koordinasyon Kurulu toplandı.

CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, CHP Genel Merkezi'ndeki toplantıda, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminin ikinci tur kampanyası ile ilgili koordinasyonun nasıl sağlanacağı ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda, Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin tüm il ve ilçe başkanlarının koordineli bir şekilde ikinci tur kampanyası için nasıl çalışılacağı belirlenerek, örgütlere iletildi.