Karabat: Ülkede döviz bitmek üzere

CHP İstanbul Mülletvekili Özgür Karabat, bankaların nakit işlem kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Karabat'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı şöyle:

“Türkiye’nin AKP ile kaybedecek bir dakikası daha yok.

AKP’nin seçimleri neden haziran ayından Mayıs’a aldığı şimdi anlaşıldı. Çöküşün gelişini biliyorlardı. Bankalar kredi kartlarını nakit avans çekimlerine bile kapattı. Çünkü ülkede döviz bitmek üzere.

Bu veriler her şeyi açıklıyor. 12 Mayıs haftasında TCMB swap hariç net rezervi -57,8 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta bu rakam -53,4 milyar dolardı. TCMB’nin SWAP ve Hazine varlıkları hariç net döviz pozisyonu da 12 Mayıs’ta -73,4 milyar dolar oldu.

Dövizin ve altının yükseleceğini gören vatandaşlar kredi çekip bunları almasın diye bankalara talimat verildi. Ancak ticari hayat da aynı noktada durma noktasına gidiyor. Krediye ulaşamayan esnaf ve sanayiciler ödemelerini yapamıyor.

Milletimizin bu noktada 28 (Mayıs'ta) çok önemli bir karar vermesi gerekiyor. 10 milyon mültecinin üzerine bir 10 milyon daha gelmesini ve ekonomik krizin derinleşmesini istemiyorsanız ikinci turda Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nu seçmemiz gerekiyor.”