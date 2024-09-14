Sigara ve purolarda vergi tutarı artırıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla tütün ve tütün yerine geçen purolar ve sigaralara ÖTV ile maktu vergi tutarında artış yapıldı.

Buna göre, tütün içeren sigaralar, tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar ile sigaralar, Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; homojenize veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları, rnfiye ve çiğnemeye mahsus tütün için ÖTV oranı yüzde 53,5, maktu vergi tutarı da 7, 800 TL oldu.