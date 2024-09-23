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Sıla bebeğin teyzesinden kahreden açıklama: Kafasını yere vurdular

Tekirdağ'da uğradığı istismar sonrası yoğun bakımda tedavi gören Sıla'nın teyzesi, zanlıların bebeğin kafasını yere vurduklarını ve sonrasında dövdüklerini söyledi.

Haber Merkezi
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Sıla bebeğin teyzesinden kahreden açıklama: Kafasını yere vurdular
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesi geçtiğimiz haftalarda korkunç istismar haberiyle gündeme geldi.15 gün önce komşunun çocukları tarafından cinsel istismar ve şiddete uğrayan 2 yaşındaki Sıla Y. bebeğin Tekirdağ'ın Şehir Hastanesi'ndeki tedavisi devam ediyor.

Anne Bakiye Y., ve diğer şüpheliler olmak üzere toplamda 5 kişinin tutukluluk hali ise sürüyor.

Hastane önünde günlerdir umutlu haberi bekleyen Sıla Bebeğin Teyzesi Aslı Tatar ve Elif Akyüz ise son durum hakkında bilgi verdi.

"Sıla'nın kafasını yere vurdular"

Elif Akyüz açıklamasında, “Bugün 15 gün oldu 15 gündür sürekli buradayız. Halen umutlu bir haber yok. Doktorla görüştüğümüzde ise belki de çok küçük bir umut o da bir ihtimal. Bu kadar kötü Sıla bebeğin durumu.

Bakiye denilen şahıs ilk bizi aradığında parkta Sıla'nın kafasını yere vurdular dövdüler diye aradı. Sıla yoğun bakımda Açelya'yı da yurda aldılar dedi. Karakolda bana söylüyorlar ayın 2'sinde kardeşin buraya geldi. Bebeği getirdiğinde komşusunun çocuğunun bebeği darp ettiğini söylediğini belirttiler” diye konuştu.

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