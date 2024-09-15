Sıla bebek olayında korkunç detay! Vücudunda 42 diş izi tespit edildi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde vücudundaki morluklar nedeniyle cinsel istismara uğradığı ortaya çıkan 2 yaşındaki Sıla bebeğin vücudunda 42 tane diş izi tespit edildi.

Dehşete düşüren olayda Anne B.Y.'nin iddiaya göre Sıla bebeğin baygın halde olduğu ve uyanmadığı şikayetiyle Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdüğü öğrenildi. Hastanede bebeği muayene eden doktor, bebeğin vücudunda darp izleri ve genital bölgesinde morluklar fark etti. Durumu polise bildiren doktorun ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı. Durumu ağır olan bebek, daha sonra Tekirdağ Şehir Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan beyin ameliyatının ardından minik Sıla Y., yoğun bakım ünitesine alındı.

5 kişi tutuklandı

Soruşturma çerçevesinde anne B.Y. ile birlikte toplam 5 kişi tutuklandı. Anne B.Y., savcılıkta verdiği ifadesinde, iddiaya göre bebeği komşularına bıraktığını, daha sonra bebeğini akşam geri alıp eve döndüğünde banyoda bezinde kana benzer lekeler gördüğünü söyledi.

Annesi itiraf etti

İddiaya göre anne B.Y. ifadesinde, ilk olayda kendisine çocuğunun düştüğünün söylendiğini belirtti. Eve döndüğünde çocuğunun vücudunda morluklar gördüğünü ifade eden anne, hastaneye giderek durumu anlattığını ve tedavi sonrası çocuğun eve gönderildiğini söyledi.

Son yaşanan olayda ise komşusuna gittiğinde çocuğunda tekrar morluklar fark ettiğini ve çocuğun baygın olduğunu belirterek 112'yi aradığını aktardı. Bebeğinin zarar gördüğünü fark eden B.Y.'nin, korktuğunu ve kimseye duyurmamak için olayı gizlemeye çalıştığını itiraf ettiği iddia ediliyor.

42 tane diş izi olduğu iddia edildi

Milliyet'te yer alan habere göre, yapılan incelemelerde bebeğin vücudunda çok sayıda diş izi tespit edilmişti. Belirlenen diş izlerinin 42 tane olduğu iddia edildi. Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren bebeğin vücudundaki izlerin 3 ve 10 günlük olduğu belirlendi.