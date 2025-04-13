Silivri'deki sevklere ilişkin Adalet Bakanlığı'ndan açıklama!

Adalet Bakanlığı, İBB soruşturması kapsamında tutuklanarak Marmara Kapalı Cezaevi'ne gönderilen bazı kişilerin farklı illerdeki cezaevlerine nakledilmesine dair açıklamada bulundu.

Halk TV'nin aktardığına göre, Bakanlık kaynakları bu tür nakillerin zaman zaman rutin olarak gerçekleştiğini ifade etti. Konuya ilişkin Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün yazılı bir bilgilendirme yapacağı da duyuruldu.

12 tutuklu farklı cezaevlerine nakledildi

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, 19 Mart'ta İBB'ye yönelik operasyonda tutuklanan bazı kişilerin çevre illere nakledileceklerini açıklamıştı.

Günaydın'ın belirttiğine göre; Murat Ongun ve Hüseyin Köksal Çorlu Cezaevi'ne, Murat Kapki, Nihat Sütlaş, Adem Soytekin ve Tuncay Yılmaz Tekirdağ Cezaevi'ne, Fatih Keleş, Necati Özkan ve Serdal Taşkın Kocaeli'ne, Ömür Yılmaz ve Eyüp Subaşı Bandırma Cezaevi'ne Fatoş Ayık ise Gebze Cezaevi'ne sevk edildi.