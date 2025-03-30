Silivri’deki tutuklu bulunan siyasiler bayram mesajı yayımladı

İBB soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu, Resul Emrah Şahan, Mehmet Murat Çalık; Rıza Akpolat, Ahmet Özer ve Alaattin Köseler tutuklu bulundukları Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden avukatları aracılığıyla bayram mesajı paylaştı.

“Bu bayramda da bir olmayı birlikte başaracağız”

Ekrem İmamoğlu, “Şimdi ben sizden uzaktayım diye Bayramlaşamayacağımızı sananlar, çok yanılıyorlar! Çünkü biz birlikte olmanın yolunu elbet buluruz! Bu bayramda da bir olmayı birlikte başaracağız! Ramazan Bayramımız kutlu olsun! Bayram mesajlarınızı [email protected]’a mail yoluyla gönderebilirsiniz. Hepsi bana iletilecek. Ya da Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu A1-1 Semizkumlar Mah. Çanta Cad. Silivri /İstanbul adresine mektup veya kartlarınızı iletebilirsiniz” dedi.

Şimdi ben sizden uzaktayım diye...



Bayramlaşamayacağımızı sananlar, çok yanılıyorlar!



Çünkü biz birlikte olmanın yolunu elbet buluruz!



Bu bayramda da bir olmayı birlikte başaracağız!



Ramazan Bayramımız kutlu olsun!



Bayram mesajlarınızı [email protected]’a mail… pic.twitter.com/f3TqXaifIn — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 30, 2025

“Bir sonraki bayram her şey çok güzel olacak”

Resul Emrah Şahan’ın sosyal medya hesabından, “İzleyeceğiniz video arşiv olsa dahi dileklerim bakidir” denilerek, geçen yıl Ramazan Bayramı’nda yayınladığı bir videosu paylaşıldı.

Memleket bayram yerine dönsün ve gerçekten bayramları bayram gibi eşit, adil ve huzur içinde kutlayalım diye tüm uğraşımız. Emin olun bir sonraki bayram HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK!



Küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimin ellerinden öperim. Silivri’den sevgilerimle… pic.twitter.com/Gr9IMnj9Vi — Resul Emrah Şahan (@REmrahSahan) March 30, 2025

“Memleket bayram yerine dönsün ve gerçekten bayramları bayram gibi eşit, adil ve huzur içinde kutlayalım diye tüm uğraşımız. Emin olun bir sonraki bayram her şey çok güzel olacak! Küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimin ellerinden öperim. Silivri’den sevgilerimle…” notuyla paylaşılan Şahan’ın videosunda ise şu ifadeler yer aldı:

“Değerli Şişlililer, değerli yurttaşlarım, kadim şehrimize, yurdumuza, dayanışma ve paylaşma ruhuyla güzellikler getiren 11 ayın sultanı Ramazan ayını birlikte uğurluyoruz. Ramazan bayramınızı kutluyor, sevdiklerinizle güzel bir bayram geçirmenizi diliyorum. Bayramın birleştirici maneviyatının, İslam alemine ve tüm dünyaya huzur, barış getirmesini, kardeşlik duygularımızı güçlendirmesini temenni ediyorum. Ailelerimizle, sevdiklerimizle, komşularımızla en samimi duygularda, hoş sohbetlerde buluşacağımız nice bayramlara. Sevinçlerimizin hüzne dönüşmemesi için bayram tatilinde yola çıkacak yurttaşlarımızın trafikte dikkatli ve güvenli seyahat etmelerini rica ediyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun. Bayramımız kutlu olsun.”

“Hep birlikte bu karanlıktan kurtulacağız”

Rıza Akpolat şunları yazdı:

“Sevgili ailem, komşularım, dostlarım, kardeşlerim, tüm kalbimle sevdiğim Beşiktaş’ım, bereketin paylaşıldığı, dayanışmanın güçlendiği bir bayrama daha giriyoruz. Bu yıl sizlerle iftar sofrasına oturamamış olmanın burukluğu içimde elbette. Ama dayanışmamızı gördükçe bu burukluğun yerini mutluluk alıyor. Zira biz Silivri’de dayanışmanın en güçlü örneklerini birlikte örüyoruz. Siz, güzel Türkiye’mizin en güzel hikayesini dışarıda birlikte örüyorsunuz. İnanıyorum ki bu günler geçecek, hep birlikte mutluluğun şarkısını söyleyeceğiz. Bu kez bayramımız buruk biliyorum, 301 çocuğumuz cezaevinde… Ama hep birlikte bu karanlıktan kurtulacağız; sevgiyle, dayanışmayla, iyilikle aşacağız bu dönemi. Hz. Ali (RA) der ki, ‘Gönülleriniz bir olmadıkça, sayıca çok olmanızın bir anlamı yoktur.’ Çok şükür ki, bu bayram uzak olsa da gönüllerimiz bir. Sayımız da az değil. Biz içeride, siz dışarıda; hep birlikteyiz. Beşiktaş’ıma, İstanbul’uma ve ülkemin gönlü bir tüm insanlarına iyi bayramlar diliyorum. Hepinizi çok seviyorum.”

Sevgili ailem, komşularım, dostlarım, kardeşlerim,



Tüm kalbimle sevdiğim Beşiktaş'ım,



Bereketin paylaşıldığı, dayanışmanın güçlendiği bir bayrama daha giriyoruz. Bu yıl sizlerle iftar sofrasına oturamamış olmanın burukluğu içimde elbette. Ama dayanışmamızı gördükçe bu… pic.twitter.com/AyJ98wdYRP — Rıza Akpolat (@RizaAkpolat) March 30, 2025

“Özgür günler mutlaka gelecek”

Ahmet Özer de şunları yazdı:

“Bayramlar ortak sevinçlerimizi paylaştığımız özel günlerdir. Bu özel günde aranızda olmayı isterdim. Ne ki, halkın iradesini gasp edenlerin yaptığı siyasi bir kumpasla konulduğum Silivri Cezaevinden size sesleniyorum. Bedenimizi dört duvar arasında koyabilirler ama ruhumuzu asla tutsak edemezler. Bizlerin içeride sizlerin de dışarıda verdiğiniz mücadele ile mutlaka aydınlık yarınlara kavuşacağız. Karanlık koyulaşıyor, bu da şafak yakındır demektir. Özgür günler mutlaka gelecek, bayramlar şenlik içinde kutlanacaktır. Meydanları dolduran milyonların sesi bunu müjdeliyor. Bugüne değin halka rağmen iktidarını sürdüren bir yönetim görülmemiştir. Halkımız yaşanan hukuksuzluğu, antidemokratik uygulamalara geçit vermeyecek. İşte asıl o zaman gerçek bayramları hep birlikte yaşayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramınızı kutlar, özgür bayramlarda görüşmek dileğiyle Silivri’den sıcak selamlarımı iletirim.”

Kıymetli Esenyurt Halkı,

Değerli Halkımız…



Bayramlar ortak sevinçlerimizi paylaştığımız özel günlerdir. Bu özel günde aranızda olmayı isterdim.



Ne ki, halkın iradesini gasp edenlerin yaptığı siyasi bir kumpasla konulduğum Silivri Cezaevinden size sesleniyorum.



Bedenimizi… pic.twitter.com/snKDHTmqip — Ahmet Özer (@profdrahmetozer) March 30, 2025

“Birbirinizi sevin, kırgınlıklarınızı ortadan kaldırın”

Mehmet Murat Çalık da bayramlarda yine yan yana olacaklarını söyledi:

“Sevgili ailem, birbirinden kıymetli komşularım, yol arkadaşlarım, dostlarım; Bayram sevgidir, dostluktur, kavuşmaktır. Kırgınlıkların, dargınlıkların son bulmasıdır. Birbirinizi sevin, kırgınlıklarınızı ortadan kaldırın. Hem insanın ömrüne kaç bayram sığacağı belli mi olur? Sevin, değer verin, sevdiğiniz her şeye gözünüz gibi bakın. Bizi sevgi kurtaracak, iyilik kurtaracak, dayanışma kurtaracak. Bu bayramı birbirimizden uzak geçirsek de ben sizin güzel dileklerinizi hep yüreğimde hissediyorum. Dışarıda hak – hukuk – adalet mücadelesi veren herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bu günler inşallah geçecek. Beylikdüzü’ne, İstanbul’a ve ülkemizin güzel insanlarına güzel bir bayram diliyorum. Bu ayrılık bir gün son bulacak. O güzel bayramlarda yine yan yana olacağız.”

Sevgili ailem, birbirinden kıymetli komşularım, yol arkadaşlarım, dostlarım;



Bayram sevgidir, dostluktur, kavuşmaktır. Kırgınlıkların, dargınlıkların son bulmasıdır. Birbirinizi sevin, kırgınlıklarınızı ortadan kaldırın. Hem insanın ömrüne kaç bayram sığacağı belli mi olur?… pic.twitter.com/OfZDM6ooT7 — Mehmet Murat Çalık (@mmuratcalik) March 29, 2025

“Vicdanım rahat, alnım ak ve başım dik”

Alaattin Köseler’in mesajı da şöyle:

“Gerek kıymetli eşim, gerekse avukatlarımız ve sosyal medya aracılığı ile selamlarını, sevgilerini ve destek mesajlarını ileten tüm dostlarıma ve komşularıma çok teşekkür ediyorum. Endişe edilmesin, sağlığım ve moralim gayet iyi. Buradaki tüm görevli arkadaşlar son derece ilgililer. Bu vesile ile onlara da teşekkür ederim. Her ne olursa olsun benim Türk adaletine ve Türk insanının sağduyusuna inancım tamdır. Hiç dahil olmadığım bir kurgunun içindeyim. Bu nedenle daha önceden de ifade ettiğim gibi vicdanım rahat, alnım ak ve başım dikti̇r. Bu duyguyla adaletin er ya da geç mutlaka tecelli edeceğine tüm kalbimle inanıyorum. Hepinizi hasret ve sevgi ile kucaklıyor, kavuşacağımız günü inançla ve umutla bekliyorum. Bu vesile ile tüm vatandaşlarımın mübarek Ramazan Bayramı’nı kutlar, esenlikler dilerim.”