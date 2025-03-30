Özgür Özel: Bu gençlere kötü davrananların her birini teker teker bulacağım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret için Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gitti.

ANKA Haber Ajansı'ın aktardıklarına göre Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Sabah Ekrem İmamoğlu'nun Trabzon'daki köyündeydim. Şimdi Silivri'ye geldim. Bir bayram günü daha cezaevlerindeyiz. Parti olarak gözaltındaki öğrencilerin durumlarıyla ilgileniyoruz. Ben de 4 cezaevinde tutuklu olan gençlerle görüşeceğim. Biz Ankara'da bayramlaşma programından çekildik. Yıllardır CHP tüm partilerle bayramlaşırdı, ama bu bayram bayramı bayram olmaktan çıkardılar. Milletimizle ve mağdur öğrenci arkadaşlarımızla bayramlaşıyoruz. Temel sorun şu, burada tutulan genç arkadaşlarımız hiç bir suçu yok. Binlerce öğrenci gözaltına alınıp 4 gün tutuldu. Şimdi öğrencilere bakıyoruz.

"Tutuklanınca yemek yiyebileceği için sevinenler oldu"

Burada tutulan hiçbir genç arkadaşımızın bir suçu yok. Bu cezaevlerine kimin gireceğine bağımsız yargı karar vermeli. Oysa Türkiye'de binlerce genç gözaltına alındı, 4 gün gözaltında tutuldu. Milletvekilleri emniyete gider, nezarethaneleri millet adına denetler. Şimdi milletvekilleri sokulmuyor. Arkadaşlarımızdan tutuklananlar arasında sevinenler oldu. Hiç olmazsa su içip yemek yiyebileceğiz dediler. Bu kadar çok tutukluluğa cezaevleri hazır değil, emniyet hazır değildi. O yüzden gençler hangi koğuşta boş yer varsa oraya konuyor.

"Gençlere bunu yapanlardan mutlaka ama mutlaka hesap soracağım"

Toplantı-gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefetten tutukladık diyorlar. Bunun 1 gün yatarı yok. Erdoğan'ın gücü gençlere yetmedi. Onları özgürlüklerinden mahrum ederek olası mücadelenin cesaretini kırmaya çalışıyor. Günü gelecek benim içişleri bakanım diyecek ki, bu gençlere ters kelepçe emrini kim verdi? Gençlere ters kelepçe takmanın, saatlerce aç bırakmaların, gençlere kötü muamelenin, hakaretin peşine düşeceğiz.

40 kişiye size bu kadar su yeter diyeni, 18 yaşında çocuğa ters kelepçe takanı, aç bırakanı, kötü muamele yapanı, cinsiyetçi küfür edeni bulacağım. Mussolini'nin ön infaz yöntemini uyguluyorsunuz. 'Erdoğan'ı protesto edersen Silivri'yi boylarsın' diyorsunuz. Bir gün yatarı olmayan suçtan yatıramazsın...

"Gençlere ters kelepçeyi ben unutmam"

Gencecik çocuğumuzu aç, susuz bırakanı, darp edeni hepsini bulurum. Devlette hiçbir şey kaybolmaz, işkence suçunun da zamanaşımı olmaz. Bunların hesabını kim soracak? Ben soracağım. Size kötü muamele yapanlar CHP'yi görünce duracaklar. Bu iktidarı değiştirme iradesini biz bu ülkede görüyoruz. Yemin ederim, bu gençlere ters kelepçeyi, kötü muameleyi, aç-susuz bırakmayı, hakaretleri ben unutmam.

"Bu ülke Almanya kadar demokratik bir ülke olacak"

Bu ülke Almanya kadar demokratik bir ülke olacak. Namusum üzerine söylüyorum; bu gençlere kötü davrananların her birini teker teker bulacağım, devlet görevlisiyse de bulacağım polisse de bulacağım. Biz dava adamıyız, inanç adamıyız. 10 yaşından beri yatılı okulda okudum, bir kişiyi arkamda bırakmadım, bir kişiyi satmadım."

"Mahir Polat yoğun bakımda"

Özgür Özel, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın sağlık durumuna ilişkin de "Yoğun bakımda durumu iyi stabil. Ailesinin korkacağı bir şey yok ama cezaevine gelebilecek durumu da yok. Bu durumda gerekli başvuruları da yapıyoruz" dedi.