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Ajda Pekkan: Gençlerimizin sesi duyulmalı, fikirleri özgürce ifade edilmeli

Ajda Pekkan, Instagram hesabından bir açıklama yayınladı: Pekkan açıklamasında, "Gençler bizim geleceğimiz, umudumuz, yarınlarımız... Onların sesi duyulmalı, fikirleri özgürce ifade edilmeli" dedi.

Haber Merkezi
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Ajda Pekkan: Gençlerimizin sesi duyulmalı, fikirleri özgürce ifade edilmeli
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Ajda Pekkan, Instagram hesabından bir açıklama yayınladı. Pekkan, açıklamasında şu sözleri kullandı:

"Sevgili Türkiye,

Gençler bizim geleceğimiz, umudumuz, yarınlarımız... Onların sesi duyulmalı, fikirleri özgürce ifade edilmeli. Adalet bir toplumun temel değeridir ve herkes için eşit, bağımsız ve hakkaniyetli olmalıdır. Daha güçlü ve huzurlu bir ülke için, hepimizin olduğu kadar devletimizin de gençlere ve toplumsal taleplere duyarlı olması büyük önem taşıyor.

Sanatın ve müziğin birleştirici gücüne inanıyorum. Her zaman gençlerimizin yanında, özgür düşüncenin, diyaloğun ve adaletin destekçisi olacağım. Hep birlikte daha güzel, daha umut dolu yarınlara yürüyelim.

Sevgiyle

Ajda Pekkan"

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