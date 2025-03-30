Dervişoğlu tutuklanan gençler için seslendi: Merhamet ve adalet duygusunun gerektirdiği gibi davranın

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bayram namazını Çankaya İlçesi'ne bağlı Oran Mahallesi'ndeki Abdülkerim Kuzu Camii'nde kıldı.

"Dargınlıkların da küskünlüklerin de derinleştiği dönemler yaşıyoruz"

Cami çıkışında açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, “Cenabı Allah bayram tadından bayramlar nasip etsin. Bayramlarımız dargınlıkların sonlandırıldığı, küskünlüklerin bittiği, insanların kucaklaştığı günlerdi. Maalesef şimdi dargınlıkların da küskünlüklerin de derinleştiği dönemler yaşıyoruz. Bu mübarek günde başta siyasiler olmak üzere sorumluluk sahibi makamları işgal edenlerin; toplumumuzun birliği, beraberliği ve kardeşliği noktasında kullandıkları dile özen göstermelerini ifade ediyorum” dedi.

"Uzaklardaki soydaşlarımız zulüm altında"

Sadece Türkiye’de değil yakın coğrafyada da büyük sıkıntılar olduğunu belirten Dervişoğlu, “Uzaklardaki soydaşlarımız zulüm altında. Gazze'de dindaşlarımız, Doğu Türkistan'daki soydaşlarımız yine dindaşlarımız zulüm altındalar. Sürgünlerle, cezalandırmalarla, ölümlerle sınanıyorlar. Bu bayramın bütün bu zulümlerin bittiği bir dönemin başlangıcı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

"Birçok gencimiz ailelerinden uzakta ve hapishanedeler"

Bayram namazını kıldıran cami hocasının "Çocuklara ve gençlere merhamet edin" şeklinde vaaz verdiğine işaret eden Dervişoğlu, “Yakın takvim içerisinde yaşadığımız olaylardan kaynaklı olarak birçok gencimiz ailelerinden uzakta ve hapishanedeler. Milleti demokrasi nöbetine tuttular ve meydanlara çıkmaya zorladılar.

Buradan bu ülkeyi yönetenlere sesleniyorum; adaleti ve merhameti, çocuklara sevgiyi Allah emrediyor. Bayramın yüzü suyu hürmetine herkesin merhamet ve adalet duygusunun gerektirdiği gibi davranması gerektiğinin altını çiziyorum. Milleti sokaklarda demokrasi nöbetine nasıl mecbur ettilerse, hakimler de bu bayram tatilinde nöbette olsunlar ve hürriyetinden mahrum çocuklarımızı ailelerine kavuşturmak için gerekli hukuki düzenlemeyi ya da kararları alsınlar diyorum” dedi.

Dervişoğlu, “Hepinize bayram tadında bayramlar diliyorum. Bu bayram öncelikle Türk İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini Cenabı Allah'tan niyaz ediyor, saygılar sunuyorum” diyerek cümlelerini sonlandırdı.