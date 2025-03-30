Bu kez Bahçeli yoktu | MHP heyeti, Türkeş’in kabrini ziyaret etti
MHP Genel Başkan Yardımcıları İsmail Özdemir ve Semih Yalçın, MHP Ankara il ve ilçe başkanlıkları, Ramazan Bayramı’nın ilk günü MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret etti.
MHP Genel Başkan Yardımcıları İsmail Özdemir ve Semih Yalçın, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmaağaoğlu, MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan ve MHP Ankara ilçe başkanlıkları, Ramazan Bayramı’nın ilk günü MHP’nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in Beştepe’deki kabrini ziyaret etti.
MHP’liler, Türkeş’in kabri başında dua okuduktan sonra mezara su dökerek çiçek bıraktı.
MHP duyurdu: Bahçeli'den bayram yazısı geliyor
Sağlık sorunları sebebiyle kamuoyundan bir süredir uzak kalan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin son dönemdeki gelişmelere dair kaleme aldığı yazısının Türkgün Gazetesi'nin 31 Mart tarihli sayısında yer alacağı duyuruldu.
MHP'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:
"Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin son dönemdeki olaylar, gerçekler, gelişmeler ile ilgili düşünceleri 31 Mart 2025 Pazartesi (Bayramın 2. günü) Türkgün Gazetesi’nde."
Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin son dönemdeki olaylar, gerçekler, gelişmeler ile ilgili düşünceleri 31 Mart 2025 Pazartesi (Bayramın 2. günü) Türkgün Gazetesi’nde. pic.twitter.com/tqAgj5kFzP— MHP (@MHP_Bilgi) March 29, 2025