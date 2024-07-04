Sinan Ateş cinayeti davasında 4. celse: Ayşe Ateş 4 isim verdi

Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davanın 4'üncü celsesi sona erdi. Duruşma yarın tanık beyanlarıyla devam edecek.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda sat 09.00'da başlayan duruşmaya, sanıklar, taraf avukatları, müşteki Ayşe Ateş ve yakınları katıldı.

Duruşmayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Sercan Hamşıoğlu ile milletvekilleri Metin Ergun ve Yavuz Aydın, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftçi ve Murat Bakan, CHP Milletvekili Sibel Suiçmez de takip etti.

Sinan Ateş'in annesi rahatsızlandı

Savunmalar sırasında Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş konuştu. Ateş, "Sinan öldükten sonra babası öldü. Ben zaten ölüyüm, bana bunu nasıl yaparsınız. Kimin yaptığını öğrenmek istiyorum. Sinan öldürüleceğini zaten bana söyledi" dedikten sonra rahatsızlandı ve baygınlık geçirdi. Saniye Ateş salondan çıkarılırken duruşmaya ara verildi. Tedavi için hastaneye kaldırılan Saniye Ateş, duruşma salonuna geri döndü.

Aranın ardından duruşma, Ayşe Ateş'in beyanlarıyla devam etti. Ayşe Ateş, eşi Sinan Ateş'in kendisine suikast hakkında daha önce aldığı duyumlarla ilgili verdiği bilgileri anlattı.

"Benimle mezara gitmesin" dedi isim verdi

"Şu an bunları ilk defa anlatacağım çünkü beni de öldürürler diye korktum. Bugün bunları burada söylemezsem bir daha söyleyemem çünkü bana ne olur bilmem. Ölürsem bunlar mezara gitmesin benle" diyen Ateş, şunları söyledi:

"Evet, Sinan birilerini dövdürdü ama..."

"Sinan Ateş tam olarak şunu söyledi: 'Ayşe; Ulvi İzzet Yönter ve Semih Yalçın, Olcay Kılavuz ve Ahmet Yiğit Yıldırım'a talimat vermiş, onlar da kapı kapı dolaşıp kiralık katil arıyorlar."

"Asıl failler dışarıda ki, devlet bana koruma verme gereği duydu. Bu devlet namusunu temizleyecek, bana borcu var" diyen Ayşe Ateş, Sinan Ateş'in zamanında MHP'den emir alarak 'birilerini dövdürdüğünü' belirterek konuşmasına şöyle devam etti:

"Evet, Sinan birilerini dövdürdü. Karşıma alıp, 'Sen akademisyensin, yakışıyor mu?' dedim. 'Ben MHP genel merkezinden gelen talimatları yapıyorum. Yapmazsam bana da ceza keserler' karşılığını verdi."

Bahçeli'ye yanıt

İsim vermeden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi de eleştiren Ayşe Ateş, daha önce "Bizim de bildiklerimiz var" diyen Bahçeli'ye "Beyefendinin bildiği ne var? 18 aydır ağzını açmadı" dedi.

Ayşe Ateş son olarak dosyası ayrılan 17 kişi hakkındaki soruşturmanın bu dosya ile birleştirilmesini ve bugün ismini verdiği tüm şüphelilerin de ifadesinin alınmasını istedi.

Sinan Ateş'in kardeşleri dinlendi

Sinan Ateş'in kardeşi Selma Kazanç ise dedesi, babası ve annesinin ülkücü olduğunu belirtti. Ayşe Ateş'in ismini verdiği dört kişini sıralayan Kazanç, şöyle konuştu:

"Ülkü Ocaklarının birçok kurumunda görev aldık bundan da gurur duyuyorum ama içine sızmış insanların asla bizim olduğumuz dönemdekilerle ilgisi yok. Ben MHP'ye, Ülkü Ocaklarına iftira atmam. Ahmet Yiğit Yıldırım ve Olcay Kılavuz'un bir karın ağrısı vardı. Kılavuz ve Yıldırım'ın sürekli tehditleri devam etti. Sonraki süreçte evde otururken Sinan, 'Benim kalemimi kırmışlar. Bunların derdi benim canımla' dedi. 'Kim?' diye sorduk. 'İzzet Ulvi Yönter, Olcay Kılavuz, Ahmet Yiğit Yıldırım, Semih Yalçın' diye sıraladı."

"Sinan'a bir çok yerde suikast uygulanmaya çalışıldı"

Sinan Ateş'in kardeşi Sevda Ateş Yörükoğlu ise kardeşinin tehditler nedeniyle çelik yelek giymeye başladığını anlattı. Yörükoğlu şunları söyledi:

"Çelik yelek giydikten sonra bizim dikkat etmemizi söyledi. Sinan'a bir çok yerde suikast uygulanmaya çalışıldı. Eray Özyağci, Sinan'ı öldürdüğünü, Doğukan Çep azmettirdiğini söylüyor. Evet, Sinan'ı Eray öldürmüş olabilir ama Eray sadece tetiği çekti. Doğukan da sadece azmettirici olduğunu iddia ediyor. Sinan'ın katilleri ne Eray'dır ne de Doğukan'dır. MHP'nin içinde olan insanlardır."

Özgür Özel: Gerçekten insanın kanı donuyor

Duruşmaya ara verildiği sırada Özgür Özel kameralar karşısına geçti. Özel, Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş'in salonda yaptığı konuşmayı anlattı. Özel şöyle konuştu:

"Gerçekten insanın kanı donuyor. Bir anne, oğlunun öldürülmeden önce kimlerle konuştuğunu tane tane anlattı. Artık bu salonda mızrak çuvala sığmıyor. Ezberletilmiş savunmalar izliyoruz. Savunma yapanların kimi koruduklarını görüyoruz. Duruşmayı izleyen kim varsa aynı çıkarımda bulunuyor.

Partinizi ve ittifakınızı bu çürümüşlükten kurtarmak için yapmanız gereken şey çürükleri ayrıştırmak. Eğer bunu yapmazsanız, Saniye Ateş'in, Ayşe Ateş'in gözyaşlarında boğulacaksınız. Bu hem o partinin hem ittifak ortağının vermesi gereken tarihi bir karar. Bir süre sonra dönemeyeceksiniz. Milletin vicdanında çok olumsuz bir yöne doğru gidiyorsunuz. Bu iş bir vicdan meselesidir. Eğer herkes pozisyonunu korumaya çalışırsa milletin pozisyonu belirleyici olacak."

Mahkeme Doğukan Çep’in tehdidini kayda aldı

Mahkeme Başkanı duruşma başlamadan önce, sanık Doğukan Çep’in dünkü duruşmada jandarma eşliğinde dışarı çıkartıldığı sırada müştekilerin bulunduğu tarafta oturan izleyicileri tehdit anlamına gelecek şekilde başını salladığını ve bunun da kendisine mahkemeye üye hakim tarafından bildirildiğini ifade ederek söz konusu durumu kayıt altına aldırdı.