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Sinema oyuncusu Merve Kayaalp intihar etti

Muğla'da yaşayan sinema oyuncusu Merve Kayaalp, başına ateş ederek intihar etti.

Haber Merkezi
İHA
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Dalaman’a babasının yanına 1,5 ay önce taşınan 36 yaşındaki Kayaalp, ’Sakarya Fırat’, ’Küçük Kıyamet’, ’Düşler ve Umutlar’, ’Elif’, ’Şeref Meselesi’ ve ’Savaşçı’ dizilerinde rol almıştı.

Dalaman'ın Gazi Bulvarı'ndaki apartmanın ikinci katındaki balkonundan silah sesi geldiğini duyan çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde sinema oyuncusu Merve Kayaalp'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Emekli asker olduğu öğrenilen babası Ali Rıza Kayaalp’in markete gittiği sırada, babasına ait ruhsatlı tabanca ile yaşamına son veren oyuncu Merve Kayaalp’in cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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