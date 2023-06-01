Schengen vizesine Rusya’dan sonra en çok başvurunun yapıldığı ikinci ülke Türkiye.

Ancak ret yanıtı en fazla olan ülkenin de Türkiye olması, ret oranının savaşta olan Rusya'dan bile 5 kat fazla olması Avrupa'ya gidecek Türk turistleri düşündürüyor.

Türkiye son 8 yılda Schengen'e en çok başvuru yapan Rusya, Ukrayna, Suudi Arabistan, Fas'ın yer aldığı ilk 5 ülke arasında ret oranı en çok artan ülke. Bu durum da Avrupa'ya seyehat edecek Türk vatandaşlarını zora sokuyor. Seçimlerden sonra ilk açıklamasını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa'yla vize sorununu çözeceklerini söyledi.

Öte yandan Avrupa'ya tatil için vize alamayan vatandaşlar gözünü vize ve pasaport zorunluğu olmayan Sırbistan'a çevirdi.

'Sırbistan'a gidişte vize ve pasaport gerekiyor mu?' sorusu Google'da trend oldu.

Peki Tatilcilerin gündemine aldığı Sırbistan'a vize gerekiyor mu? Pasaport zorunluluğu var mı?

Sırbistan bir çok ülkeden ziyaretlerde vize istiyor ancak Türkiye ise Sırbistan arasında yapılan anlaşmayla ülkemizden Sırbistan'a gidişte pasaport gerekmemektedir.

Sırbistan vize istiyor mu?

Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti hükümetleri arasında 3 Aralık 2010 tarihinde yürürlüğe giren anlaşma ile, iki ülke arasındaki giriş çıkışlarda vize zorunluluğu kaldırıldı.

Sırbistan ve Türkiye arasında yapılan geçişlerde, her altı ayda 90 gün vizesiz geçiş yapma imkanı var.

Umumi, hususi, diplomatik ve hizmet pasaportuna sahip olan Türkiye ve Sırbistan vatandaşları, iki ülke arasında (her 6 ay içinde 90 günü aşmayacak seyahatler için) vizesiz giriş çıkış yapabilirler.