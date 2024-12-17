Sırrı Süreyya Önder, Faik Öztrak'a 'sınırsız süre' verdi: Sebebini açıkladı

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, CHP Tekirdağ milletvekili Faik Öztrak’ın konuşma süresinin bitmesinin ardından araya girerek "Devam edin size süre sınırı yok" dedi.

"Öztrak ailesi burayı hibe etmiştir"

Daha sonra sınırsız konuşma süresi vermesinin nedenini açıklayan Önder, "6 Ocak 1961 bu meclis binasının hizmete alınma tarihidir. Bu meclis binasının toprak sahibi sayın Faik Öztrak'ın iki büyük dedesidir. Kamulaştırma sırasında Çankaya Belediyesi dahil birçok kurum ve şahıs parayla satmasına rağmen Öztrak ailesi burayı hibe etmiştir. O yüzden 1 dakikayı çok görmeyelim." dedi.