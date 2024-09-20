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Sivas'ta tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
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Sivas'ta tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var
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Sivas’ta fındık işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 karayolu Koyulhisar ilçesi üç yol kavşağında meydana geldi. Ordu’dan Diyarbakır’a giden fındık işçilerini taşıyan 21 TJ 349 plakalı Ford marka minibüs, sürücüsü T.A.’nın hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada 14 kişi yaralandı

Kazada araç içerisinde bulunan 14 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar bulundukları yerden çıkarılarak Koyulhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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