Siyaset ve sanat dünyasından kutlama mesajları

Cumhuriyet'in ilanının 100. yılı nedeniyle, siyasiler ve ünlü isimler sosyal medya hesaplarından kutlama mesajları yayımladı. Mesajlarda Ulu Önder Musatafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının verdiği istiklal mücadelesine vurgu yapılırken, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı için ekonomiden sanata, spordan eğitime kadar tüm alanlarda gelişmiş Türkiye temmennisinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan "Bugün Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı canıgönülden tebrik ediyorum."

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş

"Aziz milletimizin, tam bağımsız Türkiye'nin inşası ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşması doğrultusunda gösterdiği inancı ve çabayı, sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin yüzyılıyla taçlandırma gayreti içindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti olarak her alanda çok büyük mesafeler katederek geldiğimiz bu noktada hakkın, iyinin ve güzelin hakim olması için mücadele etmeye devam edeceğiz. Nice 100 yıllara"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

"100 yıl önce bugün Cumhuriyetimizin ilanıyla milletimizin kaderi değişmiş, bağımsız bir yönetimin temeli atılmıştır. Türkiye Yüzyılı’nda da atalarımızın emaneti olan bu güzel vatanı, değerlerimizi ve Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatma azmiyle Türkiye’yi dünyanın lider ülkelerinden biri haline getirmek için durmadan çalışacağız. Cumhuriyetin 100. Yılı’nı kutlamanın gururunu gönülden paylaşıyor, Cumhuriyetimizin Banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun! Birlik ve kardeşlik içinde nice senelere!" diyerek mesajını yayımladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

"Bugün, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde bağımsızlığını kazanan milletimizin, yönetimi ele aldığı gündür. Bugün, 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' diyenlerin, Cumhuriyet’i ilan ettiği gündür. Kimsesizlerin kimsesi güzel Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşı kutlu olsun. Başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Halkımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum. Yaşasın Cumhuriyet."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

“Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu yolbaşçısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, muhterem silah ve ülkü arkadaşlarını, kurucu kahramanlarımızın her birisini, aziz şehit ve gazilerimizi minnet ve şükran hislerimle anıyor, Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum. Sonsuz bağlılık, vazgeçilmez yemin, hiç bitmeyecek azimle Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı hayırlı olsun.”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

"Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına ulaşmanın büyük gururu ile Anıtkabir'de, Atamızın huzurundaydık... Dün olduğu gibi bugün ve yarın da;

Tarihimizi özümüzde, Atamızı gönlümüzde, milletimizi de başımızın üzerinde taşıyacak; Cumhuriyetimizin yılmaz bekçileri olacağız!

#29Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

"7 düvele karşı verdiğimiz İstiklal Mücadelemizi, Cumhuriyet ile taçlandıran aziz milletimiz, bağımsızlığından asla ödün vermeyeceğini 29 Ekim 1923’te bir kez daha tüm dünyaya ilan etmiştir. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal Mücadelemizin kahramanlarını ve bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle, Cumhuriyeti bizlere armağan eden gazilerimizi ve ecdadımızı minnetle anıyorum. Cumhuriyet’in 100. kuruluş yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun! Nice yüz yıllara!"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde mazlum milletlere ilham veren İstiklal Savaşımız sonrasında kurulan Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlu olsun! Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında demokrasi, adalet ve özgürlük ilkelerine dayalı bir gelecek inşa edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın."

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan

"Yüzümüzü geçmişten; bugüne ve yarına çevireceğiz. Duvarları yıkmak, mahalleleri birleştirmek için. Birleştireceğiz ki yüz yüze bakalım. Öteki-beriki demeden birbirimize bakacak yüzümüz olsun. Yüzümüz olsun ki daha nice 100lerimiz olsun. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

"Selam olsun Kara Fatma’ya, Şerife Bacı’ya, Gördesli Makbule’ye… Selam olsun Yörük Ali Efe’ye, Demirci Mehmet Efe’ye, Şahin Bey’e… Selam olsun Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e. Cumhuriyet’imizin 100. yaşı kutlu olsun. Bağımsızlığımızın nişanesi Cumhuriyet’imiz, Türkiye Yüzyılı’nın ilhamı büyük ve güçlü Türkiye hedefimizin miladıdır. Çanakkale’de ‘Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum’ diyen kararlılıktır Cumhuriyet. İstanbul’un işgalinde Boğaz’ı yaran düşman gemilerine bakıp ‘Geldikleri gibi giderler’ diyen iradedir. Büyük Taarruz’da ‘Vakit tamam, inşallah zafer bizimdir’ diyen inançtır Cumhuriyet. En büyük eserini gençlere emanet eden ve ‘Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır’ diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman silah arkadaşlarını, aziz vatanımız için feda-yı can eyleyen şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Bir asırdır değişmeyen heyecanımız ve inancımızla Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

"İstiklal ve istikbalinden vazgeçmeyen atalarımızın canlarını feda ederek kurduğu Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamaktan büyük gurur duyuyoruz. Aziz milletimizin Cumhuriyet Bayramı’nı en kalbi duygularla tebrik ediyor, #TürkiyeYüzyılı'mızın hayırlı olmasını diliyorum."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş

"Kimsesizlerin kimsesi, mazlumların umudu Türkiye Cumhuriyeti #100YAŞINDA! Son büyük Türk devletinin ikinci yüzyılını #TürkiyeYüzyılı yapmak ve mazlum halklara umut olmaya devam etmek için var gücümüzle çalışmaya kararlıyız. Bu büyük mirasın emanetçileri olarak bizler, Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatacak, Türkiye Yüzyılı’nı hep birlikte hayata geçirerek onu taçlandıracağız. Cumhuriyetimizin ilanının 100. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklâl Harbimiz’in zafere ulaşmasında vazife üstlenen tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Başladı Türkiye Yüzyılı!"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

"Esareti cesaretle yenmenin kararlılığıyla, istiklali istikbale dönüştürmenin inancıyla, nice imkansızlık içinde şanlı zaferimiz var edilip Cumhuriyetimiz kurulurken oradaydık. Kadındık, erkektik, gençtik, yaşlıydık… Millet sevdası, bayrak aşkıydık! Çalışarak oradan buraya geldik. Türkiye Yüzyılı’nda da çalışarak var olmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu vatanı bizlere armağan eden tüm kahramanlarımızı rahmetle, şükranla, minnetle yâd ediyorum. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünü ve aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar

"Maziden aldığımız birikimi atiye taşıyacağımız “Türkiye Yüzyılı” başlıyor." ifadelerini kullanarak "Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

"Cumhuriyet’i kurmak bir mücadeleydi, yaşatmak ise bir diğeri. Bu yüzyıllık mücadelede sana yapılanları, yaşananları aklından hiç çıkarma. 100 yaşına kolay gelmedin sen, sonraki asırlar için kendini hazırla. Bir asrın arkasında binlerce yıllık bir tarih yatıyor, bunu bil. 2053, 2071, 2123… Bu yol uzun, bu yol çetin. Ama sen yine de yürüyeceksin. Yorulursun, sendelersin belki. Belki düşersin. Başka seçeneğin yok, kalkıp devam edeceksin. Bir kişi neyi değiştirebilir ki diye sarsılırsa iraden, Cumhuriyet’in vücut bulmuş hali gelsin aklına. Mustafa Kemal’den Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmaya uzanan o destansı yaşamı hatırla. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Eriştiğimiz bu ilk asır, önümüzdeki nice asırlara; başardıklarımızdan da öte nice büyük başarılara ilham olsun."

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

"Nice yüz yıllara."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

"Bu şafaktan doğan “Türkiye Yüzyılı” güneşiyle yolumuz açık ve aydınlıktır. Millî Eğitim Bakanlığı olarak milletimizin ortaya koyduğu birlik ruhuyla köklü, güçlü, kucaklayıcı, insanlığın zihnini ve ufkunu açan muazzez bir Maarif Sistemi’ni; ilim, irfan ve fen sütunları üzerinden inşa ederek, “Türkiye Yüzyılı” gençliğini Cumhuriyetimizin kudretiyle yetiştiriyoruz. Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

"Türkiye Cumhuriyeti’nin Yüzüncü Yılını hep birlikte, yürekten kutluyoruz. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Cumhuriyetimizin kurucularını saygıyla anıyoruz. Cumhuriyet ilk günkü gururuyla bugün daha güçlü. Ve bugün, 100 yaş gibi gençlik yok!"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır

"Biz üretiriz, biz geliştiririz, #Cumhuriyet çok yaşar! Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Kuvayı Milliye saflarında mücadele etmiş kahramanlarımızı, tarih boyunca bu vatan için can vermiş şehitlerimizi, cepheden cepheye koşmuş gazilerimizi, devletimize sadakatle hizmet etmiş devlet adamlarımızı, Cumhuriyetimizi geleceğe taşıyacak nesiller yetiştiren öğretmenlerimizi, ülkemizin kalkınmasına omuz vermiş emekçilerimizi, girişimcilerimizi, yatırımcılarımızı, sanatçılarımızı, bayrağımızı gururla dalgalandıran sporcularımızı, bilim insanlarımızı, çiftçilerimizi, Aziz Türk Milletine, ay-yıldızlı Türk Bayrağına, cennet Türk Vatanına, Şerefli Türk Devletine sevdalı herkesi şükranla anıyorum."

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı

"Cumhuriyetimize değer katan köklü kurumlarımızla geçmişte olduğu gibi bugün de aziz milletimizin hizmetindeyiz. Maziden atiye uzanan köklerimizle Türkiye Yüzyılı’na emin adımlarla yürüyoruz."

Ticaret Bakanı Ömer Bolat

"Bundan tam bir asır önce çok büyük mücadeleler ve fedakarlıklar ile kurulan Cumhuriyetimizin 100. yaşına hep birlikte şahitlik etmenin haklı gururunu ve sevincini yaşıyoruz. Maziden atiye tüm dünyaya örnek bir biçimde Cumhuriyetimize yakışır mahiyette çalışmaya ve şanlı tarihimize büyük başarılar katmaya devam edeceğiz."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki

"Cumhuriyetimiz 100. yaşında. Bir asır önce temelleri atılan Cumhuriyet’in ışığında Türkiye Yüzyılı’nda da üretmeye ve çalışmaya devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

"İstiklal, istikbal biziz… Ulaştıran, örnek olan, tarihe damga vuran 'efsane'yiz... Nice yılları kucaklayacak olan Türkiye'yiz!Cumhuriyetimizin 100. Yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun!"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler

“Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde asil milletimizin vatanını, bayrağını, istiklalini, milli ve manevi değerlerini korumak için kahramanlıkla ve fedakarlıkla başlattığı Millî Mücadele sonunda kurulan Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına ulaşmanın haklı gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı ve Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Asil milletimiz, bir asır önce istiklal ve istikbaline kastedenlere karşı ‘Ya istiklal ya ölüm’ parolasıyla destansı bir mücadele vermiş ve bu mücadelesini 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ile taçlandırmıştır.”

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetimizin 100. yılında, Cumhurbaşkanımız'ın liderliğinde daha da yükseğe taşınmasına tanıklık etmenin gururunu yaşıyoruz. Ülkemizin sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerden gücünü alan milli dış politikamız ile barışın, sağduyunun, hakkaniyetin ve güvenin sembolü bir Türkiye olarak daha adil bir dünya için cesur ve kararlı adımlar atmayı sürdüreceğiz. Milletimizin bayramını en içten duygularımla tebrik ediyor, Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlanan istiklal harbimizin tüm kahramanlarını rahmet ve şükranla anıyorum."

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak

"Cumhuriyetimizin 100. Yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun!" dedi.

Cem Yılmaz

"Cumhuriyetimizi bize armağan eden büyük Atatürk,100.yılda da seni kalpten özlüyor, önünde saygıyla eğiliyorum. Çok yaşa cumhuriyetim."

Türkan Şoray

"Atam bize emanet ettiğin Cumhuriyete sonsuza kadar sahip çıkacağız"

Tarkan

"Ülkemizin çağdaş ve aydınlık yarınları için bizlere Cumhuriyeti armağan eden Atamızı saygı, sevgi ve minnetle anıyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun."

Ata Demirer

"Efendiler, yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz” M. Kemal Atatürk

Melisa Sözen

"Bu güzel ülke ve halkı için her zaman her şeyin en iyisini istemiş, bu uğurda bir insan ne kadar üstün bir çaba gösterebilirse o kadar çabalamış ve bizi karanlıktan aydınlığa taşımayı başarmış olan, bu toprakların gördüğü en büyük lider olan Mustafa Kemal Atatürk’e 100. yaşını kutladığımız Cumhuriyeti bize armağan ettiği için bütün kalbimle müteşekkirim. Bizlere laik, bağımsız, modern, eğitimli ve hoşgörülü bir toplumda yaşama şansı vermek için en koyu karanlıklara göğüs gererek kurulan Cumhuriyetimizin 100. yaşı kutlu olsun!"

Fazıl Say

"Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlu olsun. Gururla. Şükranla. Aşağıda hislerimi yazdım; Cumhuriyetimiz, aslında hepimizin varoluş sebebidir. Bugün biz sanatçılar, müzisyenler, ülkemizde ve dünyada varsak; Atatürk’ün *bir dünya* vizyonuyla kurduğu Cumhuriyetimiz ve dünya yarışında varolma felsefesi sayesinde varız. Müteşekkiriz. 53 yaşındayım, yani bu 100 yılın 53’ünü ben de yaşadım. Gururla kutluyorum 100.yılımızı... Bu kapsamda bir büyük Senfoni, bir Marş besteledim. *Kendi adıma müziğimle cumhuriyete bir armağan vermek ve teşekkür etmek istedim. Her birey gibi ben de gözlemledim. Tarihin ve toplumun akışında; tartıda doğrusu yanlışı, iyisi kötüsü, aydınlığı karanlığı olmuştur. Zıtlıklar olması da doğası gereğidir. Zor dönemlerden, zor virajlardan geçilmiştir elbet. Önemli olan insanlığa gerçek katkılar sunmak ve *Türk halkı olarak* gelecek yüzyıllara aydınlıkla , barış ve güzellikle uzanmaktır. Sevgi ve saygılarımla"

Pınar Altuğ

"Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Ne mutlu Türküm diyene"

Mustafa Sandal

"Bu ülkenin evladı olmaktan ve Atatürk'ümüzün yolunda yürümekten gurur duyuyorum. Bize düşen Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak ve bize bu vatanı armağan eden Atatürk ve silah arkadaşlarının emanetini gelecek nesillere taşımaktır. 100'üncü yılımız kutlu olsun. Ne mutlu Türküm diyene!"

Selda Alkor

"Cumhuriyetimizin 100. yılında bize bu günleri yaşatmak için savaşan canını veren başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve tüm Şehitlerimizi rahmet saygı sevgi ve minnetle anıyoruz. Ne Mutlu Türk'üm diyene!"

Emel Sayın

"Cumhuriyetimizin 100. yılı hepimize kutlu olsun."

Burcu Kara

"Ah kalbim. Dün gece üçe kadar bu fotoğraf için uyumadım. Eşim kusura bakmasın. Evlatlarım, sizleri de çok seviyorum ama tüm fotoğraflar bir tarafa, bu bir tarafa. Yalan da olsa çok güzel, hayal de olsa çok güzel. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında bu da bana bayram hediyesi olsun. Sizce nasıl olmuş?"

Ajda Pekkan

"Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun... Minnet ve saygıyla..."

Pelin Akil

“Efendiler, yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz. Mustafa Kemal Atatürk. 28.10.2023"

Damla Sönmez

"Yaşasın Cumhuriyet. Cumhuriyet 100 yaşında."

Ferzan Özpetek

"Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da milli egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir."

Özge Ulusoy

"Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Atam; hasret minnet ve özlemle anıyoruz… Sen bize en büyük armağansın… Nice yüz yıllara."

Çağla Şıkel

"Atam senin yanında , senin yolunda hep böyle dimdik duracağım. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun."

Ebru Şallı

"Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun!! Ulu Önder Atatürk'ün bizlere armağanı Cumhuriyet demek özgürlük demek, hürriyet demek, birlik demek!"

Ebru Akel

"Mustafa Kemal Atatürk’ün, ATA’mızın, cesur ve güçlü bir liderin önderliğinde kurulan Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı. Bugün, yarın ve hatta yüzyıllar sonra… Cumhuriyetimizin izinde, O’nun sönmeyen ışığında… Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı kutlu olsun."

Simge Sağın

"Gözbebeğimiz Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun."

Seda Sayan

"Cumhuriyet 100 yaşında."

Bülent Şakrak

"Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı, yılımız kutlu olsun."

Semiramis Pekkan

"Cumhuriyet 100 yaşında."

Gülse Birsel

"Geçmiş, bu gün, gelecek... Hep Atatürk’le, hep Cumhuriyet’le."

Şahan Gökbakar

"100. yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin onurlu, gururlu ve özgür bir ferdi olarak Cumhuriyet Bayramımızı coşkuyla kutluyorum. Güzel insan, büyük Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene."

Acun Ilıcalı

Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamanın gururunu, mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Milletimize Cumhuriyet'i armağan eden Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 100. yıl dönümü kutlu olsun.

Hazal Kaya

"Senin eserin olan Cumhuriyet ile büyümüş çocuklar, en temel haklarına dünyanın büyük kısmından önce kavuşmuş kadınlar olarak; daha iyiye, daha güzele, daha doğruya ulaşma azmini senden aldık. Her ne olursa olsun “fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür” olabilmeye dair fikri, cesareti, gücü senden aldık. Bağımsızlığımızın, varlığımızın 100. Yılını kutlarken seni daha iyi anlıyor, daha çok şükran ve minnet duyuyorum. Seni çok seviyoruz Ata’m! Daima izindeyiz! Çok yaşa Cumhuriyet!"

Kenan Doğulu

"İkinci Yüzyıl’a birlikte giriyoruz canım İzmir. Muhteşem bir gece bizi bekliyor. Yaşasın Cumhuriyet, sonsuza dek izindeyiz Atam."

Zafer Algöz

"CUMHURİYETİMİZ 100 YAŞINDA… Bayramımız kutlu olsun… Aziz Atatürk ,vatan sana minnettardır… Sonsuza dek yaşatacağız.."