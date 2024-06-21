Socar'da kritik arıza! STAR rafinerisindeki ayrıştırma ünitesinde üretim durduruldu

Azerbaycan kamu enerji şirketi Socar, günde 214 bin varil ham petrol işleme kapasitesine sahip Türkiye'deki STAR rafinerisinde mazot üretimi için kullanılan ayrıştırma ünitesinin faaliyetlerini bu ayın başlarında durdurdu.

Reuters'a bilgi veren konuya yakın bir kaynak, hidrojen ünitesindeki arızadan dolayı hidrokraking ayrıştırma ünitesinin kapatıldığını söyledi.

Kaynağın verdiği bilgiye göre söz konusu ünite önümüzdeki günlerde yeniden devreye girebilir.

Socar, arızayla ilgili sorulara yanıt vermedi.

Hidrokraking üniteleri, hidrojen ve bir katalizör kullanarak yüksek kükürtlü vakum gaz yağını (VGO) dizel ve jet gaz yağı gibi daha değerli damıtık yakıtlara dönüştürüyor.