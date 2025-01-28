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Sokak röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden kişi tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sokak röportajında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve ailesine hakaret ve iftira içerikli sözler sarf eden N.K.’nin tutuklandığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Sokak röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden kişi tutuklandı
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EGM'den yapılan açıklamada, sosyal medya üzerinden yayımlanan sokak röportajında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ailesine yönelik hakaret ve iftira içerikli sözler sarf eden kişinin N.K. olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Şahıs hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatla Cumhurbaşkanına hakaret suçundan adli tahkikat başlatılmış ve şahıs, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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