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Son dakika… 2 oyuncu hakkında soruşturma başlatıldı!

Son dakika haberi... 'Gezi' eylemlerinin planlayıcılarından olduğu iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturmayla gözaltına alınan Ayşe Barım, ifadesinin ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilirken, Barım için ifadeye çağırılan Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'na 'yalan tanıklıktan' soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Haber Merkezi
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Son dakika… 2 oyuncu hakkında soruşturma başlatıldı!
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiğine ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Ayşe Barım'ın savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Barım, ifadesinin ardından "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'na soruşturma

Soruşturmada tanık olarak beyan veren oyunculardan Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'na 'yalan tanıklık' suçundan soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Barım'ın menajerliğini yaptığı Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Nehir Erdoğan, Dolunay Soysert, Rıza Kocaoğlu, Mehmet Günsür, Ceyda Düvenci ve Nejat İşler de 'tanık' sıfatıyla ifade vermişti.

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