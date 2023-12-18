Son dakika: AB ülkelerine kısmi vize kolaylığı gündemde

Maruf BUZCUGİL

Turistik amaçlı ziyaretler dışında işleri, görüşmeleri, eğitimleri, katılacakları toplantılar için AB ülkelerine vize başvurusu yapanları çektiği sıkıntıların aşılması yakın görünüyor.

Diplomatik kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre, AB ile ilişkilerdeki “vize serbestisi” hedefine halel getirmeden, iş insanları, akademisyenler, öğrenciler sanatçılar ve medya mensupları gibi grupların başvurularında kolaylaştırıcı ve hızlandırıcı bir yaklaşıma, sisteme gidebilmek için hem AB’yle hem AB üyesi ülkelerle ikili ve çoklu düzeyde görüşmeler yapılıyor.

Konuştuğumuz yetkililer bu konuda şu bilgiyi verdiler:

“2024’de vize başvuru süreçlerinin daha hızlı sonuçlandırılması beklentimiz var, büyük ihtimalle de bu olacak zira halihazırda bazı ilerlemeler kaydedildi. Mesela 3-4 haftayken bazı yerlerde 2 haftaya düşürdüler başvuru ve randevu süreçlerini.”

Türkiye Borrel raporunu not etti

Türkiye AB ilişkilerinin canlandırılması konusunda ihtiyatlı bir iyimserlik barındıran AB Ortak Dış ve Güvenlik Politikası (ODGP) Yüksek Temsilcisi Josep Borrel tarafından hazırlanan Türkiye raporu 29 Kasım 2023’de yayımlanmıştı. Rapor, AB konseyinin 14-15 Aralık toplantısında Ukrayna gündeminin uzaması nedeniyle ele alınamadı.

Yetkililer, Borrel raporu ile ilgili olarak da şunları söylediler:

“Borrell raporunu biz de not ettik. Avrupa Birliği'nin Türkiye’ye yönelik bir durum tespiti yapma aşamasında ve raporda bu önerilerle gelmesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın Vilnius’taki Avrupa birliğiyle ilişkilerin canlandırılması yolundaki çağrısı da etkili olmuştur. Rapordaki önerilerin biran evvel hayata geçirilmesi Türkiye AB ilişkilerinde. önemli bir ilk adım olacaktır. Tüm AB kurumlarının bu yönde hızla ve somut adımlarla harekete geçmesini bekliyoruz.”

Gümrük Birliği’ni modernizasyonu yetki bekliyor

Giderek AB’nin de karşılıklı fayda sağlayacağını biraz düşünmeye başladığı Türkiye-AB Gümrük Birliğinin modernleştirilmesi konusunda temaslar sürüyor.

Yetkililer gümrük birliğinin güncellenmesi konusunda son durumu şöyle anlattılar:

“Gümrük Birliği modernizasyonu konusunda ilgili bakanlıklarımız başta Ticaret Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gibi ilgili kurumlarlarımızla birlikte AB yetkilileriyle gerek bakan düzeyindeki temaslarda gerek teknik heyetler olarak beklentilerimizi dile getiriyoruz ve bu konuda teknik görüşmelerin ön şartsız olarak başlamasını, bunun için de komisyona yetki verilmesini bekliyoruz.”