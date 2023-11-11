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Son dakika... AFAD duyurdu: Antalya'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'nın Alanya ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin derinliği 89.75 kilometre olarak ölçüldü.

Haber Merkezi
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Son dakika... AFAD duyurdu: Antalya'da 4.2 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Antalya'nın Alanya ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

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Saat 12.05'te gerçekleşen deprem 89,75 kilometre derinlikte meydana geldi.

Depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Görür, "Arkadaşlar Oniki Adalar’da (Kalimnos) ve Antalya Körfezi’nde (Alanya açıkları) 4.3 ve 4.1 depremler oldu. Her iki depremin nedeni de Helen-Kıbrıs Dalma-batma zonu. Bu zon boyunca Afrika Levhası Anadolu Levhası'nın altına dalıyor" dedi.

 