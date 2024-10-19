SON DAKİKA... AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem oldu
Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem oldu. Kahramanmaraş'taki deprem çevre illerde de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre saat 14:41'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 10.53 km olarak ölçüldü.
Öte yandan, kentte herhangi bir olumsuz durum yaşanmazken evlerinde sarsıntıyı hisseden bazı vatandaşlar sokak ve caddelere çıktı.
Kahramanmaraş'taki deprem Gaziantep ve Osmaniye'de de hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 19, 2024
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-10-19
Saat:14:41:09 TSİ
Enlem:37.60861 N
Boylam:37.17417 E
Derinlik:10.53 km
Detay:https://t.co/D3NK0smDCG@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Bakan Yerlikaya: Olumsuz bir durum yok
Depremle ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4️.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına hemen başladı.
An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır.
Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.
Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."
Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4️⃣.4️⃣ büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına hemen başladı.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 19, 2024
An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır.
Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun… pic.twitter.com/9CJcW2BPJ8