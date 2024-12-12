Güngören'de bina çöktü! Çok sayıda ekip bölgede: Yaşanan panik anı kamerada

İstanbul'un Güngören ilçesindeki Haznedar Mahallesi'nde boşaltılarak yıkımına başlanılan bir bina, çalışmalar sırasında çöktü. Olayın bildirilmesinin ardından polis, itfaiye ve sağlık ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

Enkaz altında kalan olup olmadığı araştırılıyor

İstanbul Güngören Haznedar Mahallesi'nde bir bina çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çöken binada enkaz altında kalan olup olmadığı araştırılıyor. Binanın kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında yıkım aşamasında olduğu öğrenildi. Çökmenin, yıkım sırasında olduğu bildirildi.

Güngören’de çöken bina sonrası yaşanan panik kamerada

Güngören’de kentsel dönüşüm çerçevesinde iş makineleri ile yıkımı yapılan binanın çökmesi sonrası vatandaşların yaşadığı panik kameraya yansıdı.