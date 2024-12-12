  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Güngören'de bina çöktü! Çok sayıda ekip bölgede: Yaşanan panik anı kamerada
Takip Et

Güngören'de bina çöktü! Çok sayıda ekip bölgede: Yaşanan panik anı kamerada

İstanbul Güngören Haznedar Mahallesi'nde bir bina çöktü. Olay yerine çok sayıda itfiaye ve sağlık ekibi sevk edildi

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Güngören'de bina çöktü! Çok sayıda ekip bölgede: Yaşanan panik anı kamerada
Takip Et

İstanbul'un Güngören ilçesindeki Haznedar Mahallesi'nde boşaltılarak yıkımına başlanılan bir bina, çalışmalar sırasında çöktü. Olayın bildirilmesinin ardından polis, itfaiye ve sağlık ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

Enkaz altında kalan olup olmadığı araştırılıyor

İstanbul Güngören Haznedar Mahallesi'nde bir bina çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çöken binada enkaz altında kalan olup olmadığı araştırılıyor. Binanın kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında yıkım aşamasında olduğu öğrenildi. Çökmenin, yıkım sırasında olduğu bildirildi.

Güngören’de çöken bina sonrası yaşanan panik kamerada

Güngören’de kentsel dönüşüm çerçevesinde iş makineleri ile yıkımı yapılan binanın çökmesi sonrası vatandaşların yaşadığı panik kameraya yansıdı.

İşte en çok para kazandıran şehirler: Bir numara İstanbul değil!İşte en çok para kazandıran şehirler: Bir numara İstanbul değil!Ekonomi

 

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 12 Aralık 2024 son dakika depremlerAz önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 12 Aralık 2024 son dakika depremlerAktüel

 

Gündem
BBP İlçe Başkanı aracında ölü bulundu
BBP İlçe Başkanı aracında ölü bulundu
Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde başladı (Canlı yayın)
Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde başladı (Canlı yayın)
Isparta'daki helikopter kazasının nedeni belli oldu!
Isparta'daki helikopter kazasının nedeni belli oldu!
Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Hadi silkeleyin bakalım
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Hadi silkeleyin bakalım
Selvi Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya kararı: İkisinin de üzerini çizdi
Selvi Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya kararı: İkisinin de üzerini çizdi
Bakan Fidan'dan 'Ankara Bildirisi' açıklaması: Tarihi adımın öncüsü oldu
Bakan Fidan'dan 'Ankara Bildirisi' açıklaması: Tarihi adımın öncüsü oldu