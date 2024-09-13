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SON DAKİKA... AFAD duyurdu: Kütahya ve Erzincan'da deprem

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Kütahya'da saat 09:03'te 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremin ardından saat 09:48'de Erzincan 4.1 büyüklüğündeki depremle sallandı.

Haber Merkezi
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SON DAKİKA... AFAD duyurdu: Kütahya ve Erzincan'da deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre saat 09:03'te Kütahya'da 3.5 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 9.81 kilometre olarak kaydedildi.

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Bir deprem de Erzincan'da

Kütahya'daki depremin ardından Erzincan da sallandı. Saat 09:48'de Erzincan'ın Refahiye ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.48 km olarak ölçüldü.

Deprem il merkezinde de hafif şekilde hissedildi. Depreme alışveriş yaparken yakalanan bir kişi, depremi hafif bir şekilde hissettiğini ve dışarıya çıktığını söyledi.

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