SON DAKİKA... AFAD duyurdu: Kütahya ve Erzincan'da deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre saat 09:03'te Kütahya'da 3.5 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 9.81 kilometre olarak kaydedildi.

Bir deprem de Erzincan'da

Kütahya'daki depremin ardından Erzincan da sallandı. Saat 09:48'de Erzincan'ın Refahiye ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.48 km olarak ölçüldü.

Deprem il merkezinde de hafif şekilde hissedildi. Depreme alışveriş yaparken yakalanan bir kişi, depremi hafif bir şekilde hissettiğini ve dışarıya çıktığını söyledi.