SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da peş peşe depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; Afyonkarahisar'da 4.4 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 06:24'te meydana gelen depremin derinliği 6.99 km olarak ölçüldü.

Yaklaşık 10 saniye süren deprem sonrası vatandaşlar kendilerini sokağa atarken, sarsıntının çevre illerden de hissedildiği belirtildi.

Bir deprem daha oldu

Saat 06.30'da ise 3.5 büyüklüğünde ikinci deprem oldu. Depremin derinliği 6.99 km olarak ölçüldü.

İçişleri Bakanı'ndan açıklama

Depremle ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Afyonkarahisar’da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın saha taramaları ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda an itibari ile olumsuz bir durum yoktur" dedi.