SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da peş peşe depremler
Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre Afyonkarahisar'da saat 06:24 ve saat 06:30'da 4.4 ve 3.5 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; Afyonkarahisar'da 4.4 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 06:24'te meydana gelen depremin derinliği 6.99 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 11, 2024
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Merkez (Afyonkarahisar)
Tarih:2024-07-11
Saat:06:24:42 TSİ
Enlem:38.70278 N
Boylam:30.55806 E
Derinlik:6.99 km
Detay:https://t.co/8f1l9remEh@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Yaklaşık 10 saniye süren deprem sonrası vatandaşlar kendilerini sokağa atarken, sarsıntının çevre illerden de hissedildiği belirtildi.
Bir deprem daha oldu
Saat 06.30'da ise 3.5 büyüklüğünde ikinci deprem oldu. Depremin derinliği 6.99 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 11, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Merkez (Afyonkarahisar)
Tarih:2024-07-11
Saat:06:30:42 TSİ
Enlem:38.70278 N
Boylam:30.56667 E
Derinlik:6.99 km
Detay:https://t.co/JfyrDObG8M@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
İçişleri Bakanı'ndan açıklama
Depremle ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Afyonkarahisar’da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın saha taramaları ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda an itibari ile olumsuz bir durum yoktur" dedi.
Afyonkarahisar’da 4️⃣,4️⃣ büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın saha taramaları ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda an itibari ile olumsuz bir durum yoktur.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 11, 2024
Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun… pic.twitter.com/Hnr2P0bFa4