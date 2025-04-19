Silivri’de tutuklu olan menajer Ayşe Barım hastaneye kaldırıldı

Gezi Parkı protestolarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Ayşe Barım, tutuklu bulunduğu Silivri’de bulunan Marmara Cezaevi'nde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Ayşe Barım'a anevrizma teşhisi konuldu.

Hastalığı mahkemeye bildirilmişti

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım, akşam saatlerinde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Barım’ın avukatı, Ayşe Barım’ın birçok sağlık sorunu yaşadığını mahkemeye bildirmişti.

Avukatından açıklama geldi: Bilgi alamıyoruz

Ayşe Barım'ın avukatı Deniz Ketenci yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Ayşe Hanım 20.00 sularında kardeşi Iraz Barım ile görüşteydi. Kardeşiyle görüşürken fenalaştı. Ayşe Hanım ağır kalp hastası. Açık kalp ameliyatı planlanmıştı. Beyninde iki anevrizması var ve inme riski bulunuyor. Avukat arkadaşlarımız nereye sevk edildiğini öğrenmeye çalışıyor.”

27 Ocak'ta tutuklanmıştı

Ayşe Barım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Gezi soruşturması kapsamında "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan 27 Ocak'ta tutuklanmıştı.

Beyin Anevrizması nedir?

Beyin anevrizması, beyinde zayıflayan bir kan damarının şişkinleşmesi ve balonlaşmasıdır. Bu anevrizma türü serebral anevrizma olarak da adlandırılır. Beyin anevrizması çoğunlukla bir dal üzerindeki yuvarlak bir meyveyi andırır. Beyinde meydana gelene anevrizma, kan damarının yırtılarak beyin kanamasına neden olabilir. Bu kanama bazı durumlarda felce de yol açar.

Anevrizma henüz patlamamış ve kan sızdırıyorsa yine ani ve şiddetli baş ağrısına neden olur. Henüz patlamamış bir anevrizmanın ise belirtileri çok net değildir. Çoğu durumda herhangi bir belirti göstermez. Ancak bazı durumlarda anevrizma beyin dokularına ve sinirlerine baskı yapabilir. Böyle durumlarda gözün üstünden başlayarak arkasına doğru uzanan ağrı, genişlemiş bir göz bebeği, görmede güçlük veya çift görme, yüzün bir tarafının uyuşması gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Bu nedenle ani ve şiddetli şekilde başlayan baş ağrısı olduğunda, erken tanı ve tedavi için hastaneye başvurmak çok önemlidir.

Serebral anevrizmanın belli başları nedenleri olmamakla birlikte ortaya çıkmasına neden olabilecek bir dizi faktör vardır. Bunlardan en önemlilerinden birisi yüksek tansiyondur. Yüksek tansiyon anevrizmaya neden olabileceği gibi daha önceden oluşmuş olan anevrizmaların kanamasına ve patlamasına neden olabilir. Beyin anevrizmaları, damarların yapısının gittikçe zayıflamasından dolayı yaşlı insanlarda daha çok görülür.