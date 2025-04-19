Baykar, TB2 için motor geliştirdiğini ve uçuş testlerini tamamladığını duyurdu

Mehmet KAYA

ANKARA – BAYKAR, son dönem taktik silahlı ve silahsız insansız hava aracı BAYRAKTAR TB2 için motor geliştirdiğini ve uçuş testlerine başladığını duyurdu. TM100 olarak isimlendirilen motora yönelik açıklama, BAYKAR CEO’su Haluk Bayraktar tarafından kişisel sosyal medya hesaplarından yapıldı.

Haluk Bayraktar açıklamasında, motorun TB2 için diğer sistemlere kıyasla çok öncelikli ve kritik olmamasına karşılık, kamuoyunda motorun yerli üretim olmaması nedeniyle eleştirilere konu olduğuna işaret etti.

"Dünya çapında bir sembole dönüştü"

Yine ilk başlarda öncelikler yanında, motor geliştirilmesinin mevcut satış ve üretim bakımından fizbl görülmediğini belirten Bayraktar, “Bayraktar TB2, sahada gösterdiği üstün başarıyla dünya çapında en meşhur SİHA haline geldi. Kendi sınıfında sadece en çok üretilen değil, aynı zamanda en fazla ihraç edilen ve gerçek koşullarında kendini en çok ispatlamış platform oldu. Dünya çapında bir sembole dönüştü... Bu başarının ardından daha yüksek performansa sahip yerli bir motor geliştirmek, tedarik zinciri emniyeti açısından artık bir ihtiyaç haline geldi.” yorumunu yaptı.

Tedarik zinciri güvenliğine vurgu: TM100 için 40’ın üzerinde firma çalıştı

Bayraktar TB2’ye yönelik olarak “Dünyada kendi klasmanında açık ara en çok sipariş verilen ve en yüksek adetli seri üretim aşamasına geçmiş taktik sınıf bir SİHA sistemi” ifadesini kullanan Haluk Bayraktar, bu uçağın gövde, elektronik-aviyonik sistemleri, uçuş kontrol bilgisayarı ve tüm yazılımlarının tamamen milli olarak geliştirildiğini belirtti.

Haluk Bayraktar, fizibl olma yanında “tedarik zinciri güvenliğine” de işaret ettiği açıklamasında şunları vurguladı:

“(İihracat ve satış) Bu başarının ardından daha yüksek performansa sahip yerli bir motor geliştirmek, tedarik zinciri emniyeti açısından artık bir ihtiyaç haline geldi. Biz de kolları sıvadık... Bu ihtiyaç doğrultusunda Anadolu’nun dört bir yanından Saha İstanbul üyesi 40 farklı milli firmamızın da desteğiyle, tamamen Baykar özkaynakları ile Baykar Motor Geliştirme Ekibi’nin liderliğinde TM100 motorunun tasarım ve Ar-Ge faaliyetlerine başladık.

"İlk uçuş testlerimizi de başarıyla tamamladık"

Bu çalışmaların neticesinde; 3 yedekli motor kontrol ünitesi, modüler güç grupları ve gelişmiş termal yönetim gibi öne çıkan özellikleriyle, TM100 kendi klasmanındaki en gelişmiş havacılık motoru oldu. İlk uçuş testlerimizi de başarıyla tamamladık. Bu vesileyle başta Parsan (Krank dövme), Limöz (Dişliler), Estaş (Kam mili), Kanca (Biyel), Özgayd (Silindir bloğu dökümü) olmak üzere bu önemli projeye katkı veren tüm tedarikçi firmalarımıza ve emek veren çalışanlarına en içten şükranlarımı sunarım.”