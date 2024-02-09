Son dakika: Bahçeli'den AYM Başkanı Zühtü Arslan'a sert çıkış

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ATO Congresium'da MHP'nin Kuruluşunun 55. Yıl Dönümü Kutlama Etkinliği'ne katıldı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan dün, son dönemde sıkça tartışılan bireysel başvuru hakkı ve verilen ihlal kararlarıyla ilgili konuşmuştu. Arslan, "Elbette AYM’nin kararlarını ve Anayasa hükümlerine ilişkin yorumunu beğenmeyebiliriz. Ancak bir hukuk devletinde katılmasak da bu kararlara uyulması Anayasal bir zorunluluktur" demişti.

Bahçeli'den Arslan'ın sözlerine sert tepki geldi. Bahçeli, "Anayasa Mahkemesi artık milli güvenlik sorunudur. Mahkeme Başkanı ve üyeler devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün muarrızı haline gelmişlerdir. Böyle gidemez. AYM, tekrar ifade ediyorum ki ya kapatılmalı ya da yeni baştan yapılandırılmalıdır" dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Nice başarılara, nice yüz yıllara vesile olsun inşallah. Bahtiyarız. Çünkü 55 yıllık bir tarih birikim itibarıyla siyasi olgunluk çağımıza vasıl olduk. 55 yıllık maziyi müteyakkız bir hissiyatla kucaklayıp ezelden ebede coşkun nehirler misali akıyoruz. Desteği milletten zaferi Cenab-ı Allah'tan diledik. Tuzaklar kuruldu önümüze velhasıl çizgimizden sapmadık. Mücadele mücadele tutunduk, zindan zindan tutulduk. Kimi zaman urgan doladılar boynumuza. Kimi zaman pusu kurdular karanlık köşe başlarında. Çok şükür yine baş eğmedik. Yine diz çökmedik. Yine geri dönmedik yolumuzdan.

MHP, 55 yıldır milli ve manevi değerlerin tamamını esas alarak siyasal ve toplumsal merkezin temsilcisi olmuştur. Demokratik siyasi kültürü önde tutan bir siyaset ve yönetim anlayışının da yerleşmesinde öncü rol oynamıştır. Milliyetçilik anlayışımız çağın ruhunu da kavramaktadır. Yaşa ve yaşat milliyetçiliğimizin manevi temelidir. Tam bağımsız ve lider ülke Türkiye'nin tarih sahnesinde yerini alması için üzerimize ne düşüyorsa yapmanın azmindeyiz. 2053'te lider ülke ve süper güç Türkiye'nin inşasını uzun vadeli stratejik hedef olarak görüyoruz. Cumhuriyetin yeni yüzyılına Türkiye Yüzyılı damgası vurulması için tüm imkanlarımızla çalışıyoruz.

17 Mart 2024'te yapacağımız 14. Olağan Büyük Kurultayımız, Cumhuriyetin yeni yüzyılında gerçekleştirilecek. Bir olacağız, diri olacağız, samimi olacağız, hasbi olacağız. Aşılması gereken ikinci siyasi etap ise 31 Mart seçimleri. Türkiye'nin yükseliş ümitlerine ket vuracak yerel yönetimler engeli, sandık ve demokrasi aracılığıyla kaldırmak milli bir zarurettir. Bugünkü CHP kriz ve kargaşaya düşmüş, kapanın elinde kalan bir partidir.

Zühtü Arslan'a sert tepki

Çağlayan Adliyesi'ne saldıran DHKP-C'li teröristlerin kimler tarafından savunulduğu, yazdığı mektubu okuyan CHP'linin kim olduğu deşifre olmuştur. Çağlayan Adliyesi'nde öldürülen bir terörist için AYM'nin açıkladığı hak ihlali kararıdır. AYM, adalet ve hukuk ilkelerine savaş açmıştır. Mahkeme Başkanı, utanmadan sıkılmadan hala AYM kararlarının 153. Madde'ye göre kesin olduğundan bahisle gerçek ve tüzel kişileri bağlayacağını iddia etmektedir. Bay Zühtü, cani 6 Şubat'ta terör saldırısına teşebbüs etti, polislerimizi yaraladı, bir vatandaşımızın hayatına mal oldu, haberin oldu mu? Hak ihlali kararları ile Türkiye'nin egemenlik haklarına ölümcül darbeler vurduğunuzu ne zaman anlayacaksınız? Vicdansızlar, teröristin hakkı mı olur? Teröre hak mı verilir? Anayasa Mahkemesi artık milli güvenlik sorunudur. Mahkeme Başkanı ve üyeler devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün muarrızı haline gelmişlerdir. Böyle gidemez. Böyle bir mahkeme yapısı Türkiye'de yüksek yargı organları arasında yer almamalıdır. Kaos üretim merkezi olduğunu teyit edem AYM ya kapatılmalı ya da yeni baştan yapılandırılmalıdır.