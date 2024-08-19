SON DAKİKA... Bakan duyurdu: Manisa Gördes ve Uşak Eşme'deki yangınlar kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa ve Uşak'taki orman yangınlarının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

​​​​​​​Yumaklı, sosyal medya hesabından orman yangınlarındaki son duruma ilişkin paylaşım yaptı.

Ekiplerin yangınlara müdahalesinin sürdüğüne işaret eden Yumaklı, "Manisa Gördes ve Uşak Eşme'deki orman yangınları havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı, soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Aydın Bozdoğan'daki yangın büyük oranda kontrol altında. İzmir Menderes, Muğla Ula ve Yatağan'daki yangınlar kısmen kontrol altında." ifadesini kullandı.