Son dakika... Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katil zanlısı yakalandı
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Fatih ilçesinde uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Ramazan Pişkin'in katil zanlısının yakalandığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak bilinen Ramazan Pişkin’in katil zanlısı E.B.’nin yakalandığını bildirdi. Pişkin, İstanbul Fatih’te uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmişti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucu Ramazan Hoca’nın katil zanlısı E.B. yakalanmıştır. Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Ramazan Hocaya Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum” ifadesini kullandı.
Ne olmuştu?
Diyarbakır'da "Filozof Ramazan" lakabıyla bilinen, kentteki vatandaşlara İslam'ı anlatan Pişkin, bir süre önce geldiği İstanbul'un Fatih ilçesi Kocamustafapaşa Caddesi'nde işletmeye başladığı çay ocağında kimliği belirlenemeyen kişinin bıçaklı saldırısına uğramış, Pişkin ağır yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçmıştı.
Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Pişkin, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.