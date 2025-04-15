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SON DAKİKA.... Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül gözaltına alındı

Son dakika haberi... Beykoz Belediyes'ine yönelik "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında Başkan Yardımcısı Fidan Gül, gözaltına alındı.

Haber Merkezi
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SON DAKİKA.... Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül gözaltına alındı
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Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 12 şüphelinin tutuklandığı "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

Fidan Gül

Soruşturma kapsamında Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül hakkında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde yapılan bir kısım mal alımı ihalelerine fesat karıştırıldığı iddiası üzerine yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, karar üzerine Gül'ü gözaltına aldı. Fidan Gül'ün ev ve iş yerlerinde de arama yapıldı.

 

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