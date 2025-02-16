Bingöl'de 4.8 büyüklüğünde deprem: İlk görüntüler geldi
AFAD, Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Bingöl Valiliği depremin ardından açıklama yaptı. Açıklamada, "İlk saha taramalarında depreme bağlı herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı tespit edilmiştir" denildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Buna göre depremin derinliği 12.79 km olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 15, 2025
Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Yedisu (Bingöl)
Tarih:2025-02-16
Saat:02:24:45 TSİ
Enlem:39.37 N
Boylam:40.63333 E
Derinlik:12.79 km
Detay:https://t.co/TOKBcyiCT6@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD: Olumsuz bir durum yok
AFAD'dan yapılan açıklamada depremden sonra olumsuz bir durum yaşanmadığı belirtilerek, "Bingöl ilimizin Yedisu ilçesinde saat 02.24’te meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Kandilli 4.9 olarak duyurdu
Kandilli Rasathanesi Bingöl depremini 4.9 olarak duyurdu. Depremin merkez üssünün Dinarbey-Yedisu olarak belirtildiği paylaşımda derinliğin 5 km olarak ölçüldüğü belirtildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 15, 2025
DINARBEY-YEDISU (BINGOL) https://t.co/Hm7LLSxdly
16.02.2025, 02:24:45 TSİ
Büyüklük: 4.9
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
Bingöl Valiliğinden açıklama geldi
Valilik depremin ardından açıklama yaptı. Açıklamada, 02.24'te merkezi Yedisu olan 4.8 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. İlimiz genelinde yapılan ilk saha taramalarında depreme bağlı herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı tespit edilmiştir" denildi.
#Bingöl#Deprem pic.twitter.com/rXjDtpziC9— T.C. Bingöl Valiliği (@bingolvaliligi) February 15, 2025