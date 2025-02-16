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Bingöl'de 4.8 büyüklüğünde deprem: İlk görüntüler geldi

AFAD, Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Bingöl Valiliği depremin ardından açıklama yaptı. Açıklamada, "İlk saha taramalarında depreme bağlı herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı tespit edilmiştir" denildi. 

Haber Merkezi
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Bingöl'de 4.8 büyüklüğünde deprem: İlk görüntüler geldi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Buna göre depremin derinliği 12.79 km olarak kaydedildi.

AFAD: Olumsuz bir durum yok

AFAD'dan yapılan açıklamada depremden sonra olumsuz bir durum yaşanmadığı belirtilerek, "Bingöl ilimizin Yedisu ilçesinde saat 02.24’te meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kandilli 4.9 olarak duyurdu

Kandilli Rasathanesi Bingöl depremini 4.9 olarak duyurdu. Depremin merkez üssünün Dinarbey-Yedisu olarak belirtildiği paylaşımda derinliğin 5 km olarak ölçüldüğü belirtildi. 

Bingöl Valiliğinden açıklama geldi

Valilik depremin ardından açıklama yaptı. Açıklamada, 02.24'te merkezi Yedisu olan 4.8 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. İlimiz genelinde yapılan ilk saha taramalarında depreme bağlı herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı tespit edilmiştir" denildi. 

 

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