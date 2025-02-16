Tuzla’da duvarında çatlak oluşan bina boşaltıldı! AFAD ekipleri sevk edildi

Tuzla'da duvarlarında kabarma ve çatlaklar oluşan 4 katlı bina tedbiren tahliye edilerek mühürlendi.

Adrese ekipler sevk edildi

Alınan bilgiye göre, Evliya Çelebi Mahallesi Ela Sokak’taki site içinde 16 dairenin bulunduğu binanın duvarlarında kabarma ve çatlaklar oluştuğu ihbarı üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis, AFAD ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Bina boşaltıldı, güvenlik önlemi alındı

Ekipler, yaptıkları ön inceleme sonrası binanın tedbir amaçlı tahliye edilmesine karar verdi.

Bina boşaltılarak mühürlenirken, ekipler bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Bina sakinleri otellere yerleştirilecek

Tahliye edilen ailelerden bir kısmının yakınlarının evlerine gittiği, gidecek yeri olmayanların ise kaymakamlık tarafından otellere yerleştirileceği belirtildi. Ekiplerin bina önündeki bekleyişi sürüyor.

Çatlama sesleri duyuldu

Bina sakini Hidayet Hasanoğlu, evin duvarında çatlama sesleri duyduktan sonra ekiplere bilgi verdiklerini söyledi.

Hasanoğlu, ekipler geldikten sonra binanın risk teşkil ettiğini öğrendiklerini belirterek, binanın tedbir amaçlı boşaltıldığını ifade etti.