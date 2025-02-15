CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Van'a heyet gönderiyor
Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım atanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kente heyet gönderme kararı aldı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyım atanmasıyla ilgili heyet görevlendirdi.
Heyetteki isimler belli oldu
Van’a gidecek heyette, CHP Meclis Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal yer alıyor.
İçişleri Bakanlığı Van Valisini görevlendirdi
Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Abdullah Zeydan'a verilen 3 yıl 9 ay hapis cezası gerekçesiyle, bu sabah belediyeye kayyım atanmıştı. Van Valisi Ozan Balcı kayyım olarak görevlendirilmişti.