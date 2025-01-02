Son Dakika: BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında yurt dışı çıkış yasağı talep edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında re’sen soruşturma başlatılan Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında yurt dışı çıkış yasağı şeklinde Adli Kontrol Tedbir talebinde bulundu.

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı;

"Bağımsız Türkiye Partisi Genel başkanı Hüseyin Baş isimli şahıs hakkında 22/12/2024 tarihinde partisinin bir toplantısında yapmış olduğu konuşma ile ilgili olarak Cumhurbaşkanına Hakaret suçundan dolayı başlatılan re'sen soruşturma kapsamında; Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından ifadesinin alınmasını müteakip, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden belirlenen yerlere başvurmak ve yurt dışı çıkış yasağı şeklinde Adli Kontrol Tedbir talebinde bulunulmuştur."