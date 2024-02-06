Son dakika... Çağlayan Adliyesi'nde silahlı saldırı: 6 yaralı

Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3'ü polis 6 kişi yaralanırken; saldırıyı gerçekleştiren 2 DHKP/C üyesinin öldürüldüğü açıklandı.

Saldırı sonucu olay yerinde çatışma çıktı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedilirken, adliyeye giriş çıkışların kapatıldı.

Ali Yerlikaya duyurdu: Saldırganlar öldürüldü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; biri erkek biri kadın olmak üzere 2 DHKP/C üyesi saldırganın öldürüldüğünü duyururken, 3'ü polis memuru 6 kişinin de yaralı olduğunu duyurdu.

Bugün saat 11.46’da İstanbul Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına saldırı girişiminde bulunulmuştur.



1’i kadın 1’i erkek 2 saldırgan ölü ele geçirilmiştir. 3’ü polis memuru olmak üzere 5 kişi yaralanmıştır.



Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 6, 2024

Bugün Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına yönelik terör saldırısı girişimi gerçekleşmiştir.



Etkisiz hale getirilen E.Y. ve P.B adlı hainlerin DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilmiştir.



Saldırı girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 6, 2024

Adalet Bakanı Tunç'tan açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X hesabından yaptığı açıklamada "Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan adli soruşturma çok yönlü devam etmektedir." dedi.