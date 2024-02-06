Son dakika... Çağlayan Adliyesi'nde silahlı saldırı: 6 yaralı
İstanbul'da, Çağlayan Adliyesi önündeki polis noktasına düzenlenen silahlı saldırıda üçü polis memuru, altı kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, DHKP-C üyesi iki saldırganın öldürüldüğünü duyurdu.
Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3'ü polis 6 kişi yaralanırken; saldırıyı gerçekleştiren 2 DHKP/C üyesinin öldürüldüğü açıklandı.
Saldırı sonucu olay yerinde çatışma çıktı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedilirken, adliyeye giriş çıkışların kapatıldı.
Ali Yerlikaya duyurdu: Saldırganlar öldürüldü
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; biri erkek biri kadın olmak üzere 2 DHKP/C üyesi saldırganın öldürüldüğünü duyururken, 3'ü polis memuru 6 kişinin de yaralı olduğunu duyurdu.
Bugün saat 11.46’da İstanbul Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına saldırı girişiminde bulunulmuştur.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 6, 2024
1’i kadın 1’i erkek 2 saldırgan ölü ele geçirilmiştir. 3’ü polis memuru olmak üzere 5 kişi yaralanmıştır.
Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.…
Bugün Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına yönelik terör saldırısı girişimi gerçekleşmiştir.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 6, 2024
Etkisiz hale getirilen E.Y. ve P.B adlı hainlerin DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilmiştir.
Saldırı girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale…
Adalet Bakanı Tunç'tan açıklama
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X hesabından yaptığı açıklamada "Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan adli soruşturma çok yönlü devam etmektedir." dedi.
İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde bulunan güvenlik noktasına yönelik silahlı saldırıyı şiddetle lanetliyorum.— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) February 6, 2024
Hain saldırıyı önleyerek iki şüpheliyi etkisiz hale getiren kahraman polislerimize teşekkür ediyorum. Saldırıda yaralanan polis memurlarımıza ve vatandaşlarımıza acil…