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Son dakika... Çağlayan Adliyesi'nde silahlı saldırı: 6 yaralı

İstanbul'da, Çağlayan Adliyesi önündeki polis noktasına düzenlenen silahlı saldırıda üçü polis memuru, altı kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, DHKP-C üyesi iki saldırganın öldürüldüğünü duyurdu.

Haber Merkezi
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Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3'ü polis 6 kişi yaralanırken; saldırıyı gerçekleştiren 2 DHKP/C üyesinin öldürüldüğü açıklandı.

Saldırı sonucu olay yerinde çatışma çıktı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedilirken, adliyeye giriş çıkışların kapatıldı.

Ali Yerlikaya duyurdu: Saldırganlar öldürüldü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; biri erkek biri kadın olmak üzere 2 DHKP/C üyesi saldırganın öldürüldüğünü duyururken, 3'ü polis memuru 6 kişinin de yaralı olduğunu duyurdu.

 Adalet Bakanı Tunç'tan açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X hesabından yaptığı açıklamada "Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan adli soruşturma çok yönlü devam etmektedir." dedi.