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Çağlayan Adliyesi'ndeki saldırıyla ilgili 'yayın yasağı' kararı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne düzenlenen silahlı saldırı ile ilgili yayın yasağı kararı alındığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Çağlayan Adliyesi'ndeki saldırıyla ilgili 'yayın yasağı' kararı
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Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yayın yasağı kararı alındı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

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Şahin, açıklamasında, "İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği Çağlayan Adliyesi’ndeki terörist saldırıya ilişkin olarak "yayın yasağı" kararı almıştır" ifadelerine yer verdi.

Şahin, ayrıca, yayın yasağı kararına uyulması uyarsında bulundu.