Çağlayan Adliyesi'ndeki saldırıyla ilgili 'yayın yasağı' kararı
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne düzenlenen silahlı saldırı ile ilgili yayın yasağı kararı alındığını duyurdu.
Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yayın yasağı kararı alındı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
Şahin, açıklamasında, "İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği Çağlayan Adliyesi’ndeki terörist saldırıya ilişkin olarak "yayın yasağı" kararı almıştır" ifadelerine yer verdi.
Şahin, ayrıca, yayın yasağı kararına uyulması uyarsında bulundu.
İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği Çağlayan Adliyesi’ndeki terörist saldırıya ilişkin olarak "yayın yasağı" kararı almıştır. Yayıncılarımızın alınan kararı hassasiyetle uygulamaları gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/vKHso3KTSQ— Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) February 6, 2024