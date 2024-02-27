Son dakika: Çanakkale'de 4.6 büyüklüğünde deprem... Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan ilk yorum

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD), son dakika deprem açıklaması geldi. Çanakkale’nin Biga ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 16.09'da meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Deprem İstanbul, Tekirdağ ve çevre illerden de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı.

Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan depreme ilişkin ilk açıklama geldi. Yerlikaya, "Çanakkale Biga’da 4.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan da Habertürk'e yaptığı açıklamada, "Kente merkezine herhangi bir etkisi olmadı. Bir hasar ihbarı da gelmedi. Bu bölgede sıklıkla yaşanan depremlerden. Çok şiddetli değildi. Bir yıkım yaşanmadı. Panikten dolayı da bir şey yok" dedi.

"Deprem üretebilirliği 6-6,2 büyüklüğünde"

Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından Çanakkale'deki depremin ardından değerlendirmelerde bulundu. Ercan sosyal medya paylaşımında, "Biga-Çan kırığı KAK’ın Erdek’den doğru gelen Edincik kırığının, Edremit Körfezi'ne sarkan koludur. Bu kolun deprem üretebilirliği M6-6,2 arasındadır. Bugün 7 kilometre derinde Biga’da olan M4,5 yıkıcı değildir. 1983’de M6,1’lik depremi VIII yıkım gücünde olmuş 3 kişi ölmüştür. Sıkıntı yok" ifadelerine yer verdi.