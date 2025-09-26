CHP İstanbul'da kayyum itirazına ret: Gürsel Tekin'in kayyumluğu sürecek

Mahkeme kararıyla görevden tedbiren uzaklaştırılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında, duruşmalı olarak görülmesine karar verilen davanın ilk duruşması bugün İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü.

Mahkeme, CHP avukatlarının İstanbul İl Başkanlığı'yla ilgili geçici tedbir kararına yaptığı itirazları reddetti.

Özlem Erkan ve avukatı tedbirin devam etmesini talep etti. CHP avukatları ise tedbir kararının kaldırılmasına ilişkin “Biz bu davadan beraat edeceğiz, bu tarih kitaplarına geçecek boyutta bir hak kaybıdır. Bu karardan dönülsün. Biz bu süreçte çok zarar gördük” açıklamasında bulundu. CHP avukatı savunma yaptı.

Kayyuma itiraz reddedildi

CHP İl Başkanlığı'nın ihtiyati tedbir kararına yaptığı itiraz reddedildi. Kayyum Gürsel Tekin ve heyeti görevine devam edecek. İstinaf yolu ise açık.

İl Delegesi Özlem Erkan dava açmıştı

CHP İstanbul İl Delegesi Özlem Erkan, 8 Ekim 2023’te yapılan ve Özgür Çelik’in İstanbul İl Başkanı seçildiği kongrenin iptali için İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açtı.

Gürsel Tekin kayyum olarak atanmıştı

Erkan, seçimde “oylamaya hile karıştırıldığı” iddiasında bulundu. Mahkeme, davanın ilk aşamasında ara karar alarak Çelik’i görevden uzaklaştırdı ve yerine Gürsel Tekin’i atadı.

Bu gelişmenin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kararın “CHP’li bazı delegelerin açtığı dava üzerine verilen ihtiyati tedbir” olduğunu açıkladı.

Özgür Çelik yeniden seçildi

Özgür Çelik ve il yönetimi, 24 Eylül’de olağanüstü kongrenin yapılması talebiyle Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na başvuru yapmıştı ve kabul edilmişti. YSK'nın CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin yapılabileceği kararına karşı İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, İl Kongresi’nin yapılmasına ilişkin yürütülen çalışmaların durdurulmasını talep etmişti.

Olağanüstü toplanan YSK ise, CHP İstanbul İl Kongresi'nin devam edebileceğine hükmetmişti.

Kongre gerçekleştirilmiş ve Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçilmişti.

Ardından açıklama yapan Gürsel Tekin, “Biz burada bağımsız bir kuruluz. Yargının alacağı her türlü karar tabii ki bizi bağlayacaktır. Hiç tartışmasız, yalan da olsa, yanlış da olsa her karar bizi bağlar. Onun için bugün yapılan kongreyle ilgili bir yorum yapmıyorum. Hayırlı olsun. Biz kongre kararıyla gelen bir kurul değiliz. Biz yargı kararıyla gelen bir kuruluz. Yargı kararıyla görevimiz sonlandırılır. Bir an önce de sonlansın talebi içindeyiz” demişti.