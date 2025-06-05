Son dakika! CHP Kurultayı'na ilişkin davada karar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı soruşturmasını tamamladı. Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş’in de aralarında bulunduğu 12 kişi hakkında “Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet” suçlamasıyla iddianame düzenlendi.

3 yıla kadar hapis cezası talebi

İddianamede, şüphelilerin kurultayda “oylamaya hile karıştırdığı” iddia edilerek, her birine 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıca, şüphelilere ceza almaları halinde siyaset yasağı getirilmesi istendi.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “mağdur”, eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise “müşteki” sıfatıyla iddianamede yer aldı.

T24'te yer alan habere göre; soruşturmanın, kurultay sürecinde ve sonrasında bazı sosyal medya hesapları ile medya organlarında, delegeler arasında Özgür Özel’in desteklenmesi için menfaat vaatlerinde bulunulduğu yönündeki iddiaların dile getirilmesi üzerine başlatıldığı bildirildi.