Son dakika! Çocuklara ketamin vermişti! ‘Kabus Doktor’ davasında karar çıktı

İstanbul'da bir psikiyatri kliniğinde, hayvanlar için üretilen ilaçları çocuklara vererek aileleri ‘cinsel istismar’ iddiasıyla tuzağa düşürdüğü öne sürülen doktor Süleyman Salih Zoroğlu ve ona yardım ettiği iddia edilen 5 sanık hakkında mahkeme kararını açıkladı. Zoroğlu, toplamda 25 yıl 8 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

"Ben uyuşturucu satıcısı değilim doktorum"

Dünkü duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Süleyman Salih Zoroğlu, "Benim kullandığım ketamin dozunda keyif verici bir durum söz konusu değil. Bağımlılık yapıcı bir durum da söz konusu değil. Ketamin fiziksel bağımlılık yapan bir ilaç değildir. Ketamin alındığı zaman çok iyi hissettiren keyif verici bir ilaç da değildir. Depresyona faydalıdır. Ketamini ilaç dışında kullanmadım. Ben uyuşturucu satıcısı değilim doktorum" ifadelerini kullanmıştı.

Ne olmuştu?

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu, çocuk hastalarına uyuşturucu ilaç verip manipüle ederek ailelerini cinsel istismarla suçlattığı iddiasıyla tutuklanmıştı. İddiaya göre; Prof. Dr. Salih Zoroğlu, Bakırköy’deki özel kliniğine getirilen onlarca çocuğa disosiyatif (Çoklu Kişilik Bozukluğu) teşhisi koymuştu.

Sadece hastane ortamında anestezi sırasında verilen ketamin isimli ilacı hayvanlarda kullanılan oranda çocuklara vermişti. Bu çocukları, onlarca kişilikleri olduğuna ve aile bireylerinin cinsel istismarı bilinçaltına gömdüklerine inandırdı. Profesör, etkisine giren bazı çocukları, annelerini, babalarını zehirleyip öldürmeye ikna etmeye çalışmıştı.

İddianameden

İddianamede; 20 müşteki aile ve 21 mağdur çocuğun beyanları alınarak yaşları 7 ile 18 arasında değişen 21 mağdur çocuğun ve ebeveynlerinin alınan beyanlarına, mağdur çocuklarla ilişkili seans kayıtlarına, ailelere gönderilen mesaj içeriklerine yer verildi.

"Ebeveynleri öldürme tavsiyesi" iddiası

Öte yandan Zoroğlu’nun mağdur çocukların bir bölümüne çeşitli zehirleyici maddeler kullanarak ebeveynlerini öldürme tavsiyesinde bulunulduğu, çocuğun bu maddeleri kullanması halinde otopside tespit yapılamayacağını söyleyerek suç işleme kararlılıklarını arttırmaya çalıştığı da iddianamede açıklanmıştı.

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